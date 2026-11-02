Zurich Marató de Barcelona bate récord con 37.000 corredores inscritos

La Zurich Marató de Barcelona cierra inscripciones con un histórico 37.000 participantes, superando registros anteriores y consolidándose como una de las más importantes de Europa.

El Zurich Marató de Barcelona ha cerrado sus inscripciones con un volumen de participación sin precedentes, alcanzando la cifra récord de 37.000 corredores inscritos. Este dato se ha consolidado con una antelación de cuatro meses y medio respecto a la fecha de la carrera, marcando un hito en la organización del evento deportivo más relevante de la ciudad condal. Por tercer año consecutivo, la prueba ha agotado todas las plazas disponibles, aunque nunca antes lo había hecho con tanta anticipación en su historial.

Crecimiento sostenido de la participación

La evolución de la inscripción refleja una tendencia ascendente constante en los últimos años. La ciudad ha pasado de registrar 27.000 participantes en la edición de 2025 a los 32.000 en 2026, y ahora alcanza los 37.000 corredores para esta nueva edición. Este incremento masivo sitúa al evento entre las cuatro maratones más multitudinarias de todo el continente europeo, reforzando su estatus internacional. El crecimiento resulta especialmente significativo si se compara con las cifras históricas de las ediciones anteriores.

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La trayectoria de la carrera ha sido espectacular a lo largo de la última década. En el año 2016, el evento superó por primera vez la barrera psicológica y logística de los 20.000 inscritos. Para el año 2024, la prueba recuperó aquella cifra y, desde entonces, el crecimiento ha sido constante y acelerado. Factores como el estreno de un nuevo recorrido y los buenos registros cronológicos de las últimas ediciones han contribuido decisivamente a reforzar su atractivo tanto para corredores experimentados como para novatos.

Alto porcentaje de corredores extranjeros

Los datos de participación destacan el carácter fuertemente internacional de la prueba, con un 65% de los inscritos procedentes del extranjero. Francia se consolida como el principal país de origen, acercándose a la cifra de 8.000 corredores. Le siguen en importancia Reino Unido, con aproximadamente 5.000 participantes, y Alemania, Italia y Países Bajos, cada uno con alrededor de un millar de inscripciones. En total, la carrera contará con la presencia de representantes de 107 países diferentes, evidenciando su alcance global.

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En cuanto al perfil demográfico de los participantes, los datos revelan una predominancia masculina, con un 74% de hombres y un 26% de mujeres. La franja de edad más numerosa es la comprendida entre los 25 y los 34 años, grupo que acumula más de 12.000 inscritos. Además, casi la mitad de todos los corredores, un 47%, tiene menos de 35 años, lo que indica una fuerte captación de público joven y activo.

Contexto del evento deportivo

La organización del Zurich Marató de Barcelona representa un logro logístico importante dada la magnitud de los datos. El cierre anticipado permite una planificación más eficiente de los recursos y servicios para los 37.000 atletas. La presencia de corredores de 107 países convierte a esta edición en un escaparate deportivo de primer orden, atrayendo a una audiencia masiva y fomentando el turismo deportivo en la región.

La estructura de participación refleja también la popularidad del deporte de resistencia en Europa. Con Francia liderando las nacionalidades, seguida por Reino Unido, Alemania, Italia y Países Bajos, se confirma la integración del evento en el calendario internacional de élite. La alta proporción de participantes extranjeros, superior al 65%, subraya la capacidad de Barcelona para atraer talento y aficionados de todo el mundo a su circuito urbano.