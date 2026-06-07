Zumaia, el enclave vasco entre acantilados donde se rodó 'Todo lo que nunca fuimos' y otras películas

El municipio guipuzcoano de Zumaia, famoso por sus acantilados de flysch, es escenario recurrente en cine y series. Ahora acoge el rodaje de 'Todo lo que nunca fuimos' con Maxi Iglesias. Descubre su patrimonio, naturaleza y conexión con producciones como Juego de Tronos.

El municipio guipuzcoano de Zumaia , situado a unos 30 kilómetros de San Sebastián en la desembocadura del río Urola, se ha consolidado como uno de los escenarios naturales más cinematográficos yvisitados de la costa vasca.

Este enclave, con una población aproximada de 10.000 habitantes, sobresale por sus impresionantes acantilados de flysch, una formación geológica única que acumula más de 60 millones de años de historia terrestre y que bordea la bahía de la localidad. Su pasado vinculado a la construcción naval y el comercio marítimo ha evolucionado hacia un turismo cultural y natural de gran relevancia, atrayendo tanto a viajeros como a productores de cine y televisión.

Entre sus paisajes más emblemáticos destaca la Playa de Itzurun, encajada entre acantilados y famosa a nivel internacional por haber acogido las grabaciones de Rocadragón en la serie Juego de Tronos. Además, sus calles y barrios han servido como escenario para producciones como Ocho apellidos vascos -donde el pueblo se transformó en la ficticia Argoitia-, la serie británica The Game -que utilizó el barrio de Aita Mari-, y ahora la película Todo lo que nunca fuimos, adaptación de la novela de Alice Kellen protagonizada por Maxi Iglesias y Margarida Corceiro.

Esta última filmación reafirma el atractivo de Zumaia como localización cinematográfica, Geschichte de una historia de amor y superación que aprovecha la belleza salvaje de su entorno. El valor patrimonial de Zumaia complementa su oferta natural. Entre sus monumentos más notables se encuentran la iglesia de San Pedro, del siglo XIII, y la ermita de San Telmo, edificada en 1540 sobre los acantilados de Itzurun y catalogada como bien cultural.

Esta ermita ofrece panorámicas espectaculares del mar Cantábrico y se ha convertido en un icono visual del municipio. El casco histórico conserva palacios renacentistas y huellas de su pasado mercantil, mientras que el antiguo puerto pesquero ha sido reconvertido en un espacio recreativo ideal para pasear y degustar productos locales como el txakoli.

El entorno natural se completa con la desembocadura del Urola, donde se forman marismas que acogen una variada avifauna, haciendo de Zumaia un destino perfecto para escapadas que combinan cine, naturaleza y patrimonio. En conjunto, Zumaia representa un ejemplo de cómo la geología, la historia y la cultura se entrelazan para ofrecer una experiencia turística diversa y de gran calidad, consolidándose como un referente en el turismo cinematográfico del País Vasco





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