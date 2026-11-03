Zoggs presenta colección Predator para natación en aguas abiertas en invierno

Zoggs lanza gafas Predator y neoprenos Predator Pro FS para mantener el calor y el rendimiento en aguas abiertas durante el otoño y el invierno con tecnología térmica.

La marca deportiva Zoggs ha anunciado el lanzamiento de una nueva selección de equipamiento técnico diseñada específicamente para mantener el rendimiento y la comodidad de los atletas durante los meses más fríos. Esta colección está encabezada por dos de los productos más emblemáticos de la firma: las gafas Predator y el neopreno Predator Pro FS, complementados por accesorios clave para combatir las bajas temperaturas.

Tecnología Predator y Neopreno de Alta Precisión

Las gafas Predator se han consolidado como uno de los productos más icónicos de Zoggs gracias a su equilibrio excepcional entre comodidad, ajuste preciso y alta visibilidad. Estas gafas ofrecen protección UV y un tratamiento antivaho avanzado que garantiza una visión clara y un ajuste seguro tanto en piscinas como en aguas abiertas. Su diseño hidrodinámico y su sistema de doble correa ajustable las convierten en una opción versátil para todo tipo de entrenamientos, asegurando que los nadadores puedan enfocarse en su técnica sin distracciones visuales.

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Por su parte, el neopreno Predator Pro FS se posiciona como uno de los accesorios estrella de la temporada para la supervivencia térmica. Fabricado con paneles estratégicamente distribuidos, este traje optimiza la flotabilidad, la posición corporal y la libertad de movimiento, permitiendo una nado más eficiente. Además, cuenta con tecnologías térmicas que ayudan a conservar la temperatura corporal, un factor decisivo para disfrutar de la natación en condiciones climáticas adversas.

Accesorios Térmicos para Extender la Temporada

La colección incluye tres accesorios especialmente desarrollados para mitigar el frío extremo: el Neo Cap 3 mm, los Gloves 3 mm y los Socks 3 mm. El gorro Neo Cap, confeccionado en neopreno de 3 mm con revestimiento interior suave, ayuda a conservar la temperatura corporal y ofrece mayor comodidad durante entrenamientos prolongados. Su diseño ergonómico minimiza la entrada de agua y sus colores de alta visibilidad aportan un plus de seguridad crucial para las sesiones de natación en mar, lagos o embalses.

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Los Gloves 3 mm han sido desarrollados para solucionar el problema de las manos frías sin comprometer la movilidad de los atletas. Confeccionados en neopreno térmico de 3 mm, cuentan con un interior cálido, un ajuste anatómico y una palma antideslizante para mejorar la sensación de control dentro y fuera del agua. Estos guantes permiten mantener la sensibilidad táctil necesaria para agarrarse a boyas o ajustar el equipamiento, algo esencial en competiciones de triatlón o entrenamientos largos.

Seguridad y Durabilidad en las Extremidades

Los Socks 3 mm completan esta trilogía de protección térmica, ofreciendo aislamiento, durabilidad y un excelente agarre. Fabricados en neopreno térmico con costuras selladas y una suela reforzada resistente a la abrasión, estos calcetines de neopreno son el complemento ideal para quienes no quieren que el frío marque el final de la temporada de aguas abiertas. Su diseño antideslizante garantiza estabilidad al nadador al caminar sobre superficies resbaladizas o rocosas en las zonas de transición.

Zoggs y la Perspectiva de Entrenamiento Continuo

Con la llegada de las bajas temperaturas, contar con el equipamiento adecuado se convierte en un factor decisivo para seguir disfrutando de la natación en aguas abiertas. Zoggs ha creado una combinación de innovación, protección térmica y rendimiento diseñada para que nadadores y triatletas puedan seguir entrenando con comodidad durante los meses de otoño e invierno. Esta estrategia responde a la necesidad real del mercado de mantener la actividad física sin interrupciones estacionales.

Para Zoggs, el otoño y el invierno son simplemente una nueva oportunidad para seguir explorando lo que hay más allá de la orilla. La integración de soluciones como las gafas Predator, el neopreno Predator Pro FS y los accesorios térmicos refleja un compromiso con la calidad y la seguridad de los deportistas. Al priorizar la funcionalidad y la protección contra el frío, la marca asegura que la temporada de aguas abiertas se extienda más allá del verano, permitiendo que los atletas mantengan su forma física y pasión por el agua durante todo el año.