Zoggs presenta una selección de seis artículos tecnológicos para superar los desafíos de la natación invernal, mejorando visibilidad, flotabilidad y seguridad en el agua.

El viernes 27 de noviembre, coincidiendo con el Black Friday, la marca Zoggs ha presentado una selección estratégica de seis productos diseñados para resolver los tres principales desafíos que enfrenta el nadador durante la temporada de invierno. Esta iniciativa responde al creciente número de personas que deciden practicar natación en el mar durante los meses fríos o que utilizan las piscinas cubiertas para perfeccionar su técnica y llegar preparadas a la temporada de travesías.

Precisión óptica contra el deslumbramiento invernal

La visibilidad es el primer obstáculo a superar cuando el sol bajo del invierno refleja su luz intensamente sobre la superficie del agua, lo que puede convertir una travesía en una experiencia peligrosamente cegadora. Para mitigar este riesgo, Zoggs ha destacado las gafas Predator Flex Polarized como la solución principal, equipadas con lentes polarizadas específicas que eliminan el deslumbramiento y mejoran significativamente la percepción de profundidad del usuario.

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Estas gafas incorporan puntos flexibles 3D Flexpoint™ y una junta Advanced Ultra-Fit™, características que las hacen un 10% más suaves al contacto con la piel. Además, la marca ofrece las gafas Tiger LSR+ Liquid Skin Race para los usuarios que priorizan cada segundo de su entrenamiento. Estas lentes de alto rendimiento cuentan con un perfil bajo que se asienta en la cuenca del ojo para reducir la resistencia al agua, y utilizan una junta de silicona hipoalergénica y sin ftalatos que asegura un sellado personalizado sin fugas de agua.

Tecnología CLT para claridad en piscinas cubiertas

Para quienes encuentran incómodas las monturas tradicionales, Zoggs ha desarrollado una alternativa que prioriza el campo visual amplio y la claridad lumínica. Estos modelos utilizan una montura de mayor tamaño y la tecnología de lente curva CLT™, la cual proporciona 180° de visión periférica. Las juntas transparentes de estas gafas permiten que entre más luz, garantizando una mejor nitidez en entornos de piscinas cubiertas donde la iluminación puede ser variable.

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Optimización de flotabilidad con materiales avanzados

Uno de los problemas técnicos más comunes en la natación invernal es que las piernas tienden a hundirse, alterando la posición hidrodinámica del cuerpo. Zoggs aborda esta dificultad con un jammer de neopreno que corrige este defecto mediante su parte delantera de 5 mm fabricada en Glideskin. Este material es extremadamente flexible y ofrece una flotabilidad comparable a la de un pull-buoy, permitiendo al nadador patear con naturalidad y realizar volteos con fluidez.

Además de los jammers, la marca destaca un traje de neopreno para aguas abiertas que busca el equilibrio perfecto entre elasticidad, flotabilidad y durabilidad. Este traje combina neopreno en tres grosores diferentes, que varían entre 1,5 y 2,5 mm, diseñados para permitir un movimiento total con libertad. Cuenta con un diseño Second Skin y un cuello más bajo para aumentar la comodidad durante travesías largas, manteniendo una posición hidrodinámica brazada tras brazada en condiciones difíciles.

Seguridad activa en aguas abiertas

La seguridad personal es un pilar fundamental en la preparación para el invierno acuático, por lo que Zoggs incluye en su selección una boya hinchable de alta visibilidad, un accesorio considerado imprescindible para cualquier nadador de aguas abiertas. Este dispositivo se sujeta a la cintura y flota detrás del usuario, haciéndolo claramente visible para las embarcaciones y acompañantes sin afectar el rendimiento técnico ni la estética de la nado gracias a su diseño hidrodinámico de perfil bajo.

Esta boya de seguridad no solo cumple una función de alerta, sino que también integra un bolsillo amplio resistente a las salpicaduras, diseñado para ser accesible incluso mientras se está dentro del agua. Este espacio permite almacenar de forma segura una barrita de energía, un tracker de actividad física o un teléfono móvil protegido en una funda estanca, garantizando que el nadador pueda mantener su hidratación y comunicarse o ser localizado en caso de necesidad.