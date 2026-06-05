El presidente ucraniano escribe a Putin solicitando una reunión cara a cara y un cese al fuego total; Moscú rechaza la propuesta, mientras Donald Trump la califica de estupenda. La carta, de 1.800 palabras, insiste en que la única vía para la paz es el diálogo directo, pese a los estancamientos de negociaciones anteriores y la presión internacional.

En una carta abierta dirigida al presidente ruso Vladimir Putin , el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky solicitó un encuentro cara a cara con el fin de abrir un camino hacia el cese de las hostilidades que arrasan el territorio europeo desde febrero de 2022.

Zelensky subrayó que confiar únicamente en que la guerra vuelva a ocupar la agenda de Washington sería un error estratégico, y sostuvo que la única vía viable para alcanzar una paz duradera es el diálogo directo entre Kiev y Moscú. En la misiva, que supera las 1.800 palabras, el presidente ucraniano resaltó el sufrimiento de su población, recordando que cada vida perdida pesa en la conciencia nacional, mientras señalaba que la población rusa también está agotada por los constantes ataques con drones, la escasez de combustible y el alza de precios provocada por el conflicto.

Propuso, además, un alto el fuego total durante el periodo de negociaciones, una medida que el Kremlin rechazó públicamente el mismo día, aunque confirmó haber recibido la carta y asegurar que Putin será informado de su contenido. El panorama internacional añadió otra capa de complejidad cuando el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó la iniciativa de Zelensky como "estupenda" y declaró que su gobierno había jugado un papel decisivo para que ambas partes consideraran reunirse.

Sin embargo, en una rueda de prensa con periodistas extranjeros en San Petersburgo, Putin -sin haber leído la carta, según sus propias palabras- manifestó estar preparado para llegar a un acuerdo, pero insistió en que Ucrania tendría que aceptar ciertas concesiones. Asimismo, cuestionó la legitimidad del presidente ucraniano, sugiriendo que la validez de su representación debía ser resuelta por abogados y tribunales internacionales.

Lavrov, ministro de Relaciones Exteriores ruso, respaldó la posición de Moscú al afirmar que la postura de EE. UU. hacia Ucrania no difiere de la de sus aliados europeos, insinuando una línea dura en la negociación. Mientras tanto, la guerra sigue cobrándose víctimas y recursos en ambos frentes.

En los últimos meses, los intentos de negociar un alto el fuego se han estancado tras los fallidos procesos de paz en Ginebra, Abu Dabi y Estambul, y la reciente escalada en la península de Crimea, donde las autoridades respaldadas por Rusia culparon a Kiev de la muerte de cuatro personas en ataques contra Simferópol, mientras que Ucrania anunció haber alcanzado un depósito de combustible estratégico. Las hostilidades continúan en el Donbás, una zona que Zelensky denunció como objetivo de repetidos retrasos por parte de Putin para la conquista de Donetsk, asegurando que esa región no será tomada.

Con la atención mundial parcialmente desviada hacia la crisis en Irán, los líderes de ambas naciones se encuentran en una encrucijada: avanzar hacia negociaciones sinceras que impliquen concesiones mutuas, o perpetuar un conflicto que ha devastado infraestructuras, desplazado millones y mantenido a Europa en un estado de incertidumbre constante





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