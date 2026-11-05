Zelenski y Sánchez abogan por negociaciones de paz inmediatas con Rusia

El presidente ucraniano y el español discuten en la Cumbre Iberoamericana un nuevo paquete militar de 437 millones de euros y la estrategia para la reconstrucción de Ucrania.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, han acordado seguir de cerca la posibilidad de celebrar negociaciones de paz con Rusia en los próximos días. Este diálogo se ha desarrollado en el marco de la Cumbre Iberoamericana, donde ambos líderes han mantenido un encuentro a iniciativa de Sánchez para abordar la evolución del conflicto y los desafíos globales derivados de la invasión.

Nuevo paquete de ayuda militar de 437 millones

Una de las decisiones más significativas anunciadas en esta reunión es la presentación de un nuevo paquete de ayuda militar por valor de 437 millones de euros por parte del Gobierno español. Volodímir Zelenski ha destacado que durante todos estos años de guerra, España ha ayudado y apoyado al país ucraniano de manera constante, actuando bajo el paraguas de la Unión Europea desde el inicio de la invasión.

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Necesidades urgentes y condenas a ataques rusos

Volodímir Zelenski ha explicado detalladamente al primer ministro español el contenido de esta nueva asistencia y las necesidades más urgentes de defensa de su país. El mandatario ucraniano ha condenado explícitamente los recientes ataques rusos contra ciudades ucranianas, advirtiendo sobre la peligrosidad de los continuos ataques contra infraestructuras energéticas, ferroviarias y de suministro de agua en Ucrania.

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Apoyo a la reconstrucción y situación en Kiev

Los dos dirigentes han abordado también el apoyo español a la reconstrucción de Ucrania, que incluye la movilización de 570 millones de euros en 2026, así como otras contribuciones destinadas a las infraestructuras y a la población ucraniana. Volodímir Zelenski ha trasladado a Pedro Sánchez sus condolencias por el accidente ferroviario de Urda en Toledo y ha subrayado que la situación en Kiev es difícil, donde cada paso de apoyo humanitario resulta muy importante.

Impacto global y próximos pasos diplomáticos

Presidencia del Gobierno ha confirmado que Zelenski ha mantenido este encuentro para intercambiar impresiones sobre la situación de Ucrania, sus repercusiones globales y los principales desafíos para la paz y la seguridad internacionales. Ambas partes reafirman su compromiso con la estabilidad regional mientras monitorean los próximos días para posibles avances en las negociaciones de paz con Rusia.