Zelenski solicita ayuda urgente a Sánchez para proteger la energía ucraniana

El presidente ucraniano pide a Pedro Sánchez suministro inmediato de equipos para la infraestructura energética de Ucrania tras los ataques rusos.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha mantenido un encuentro directo con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en el marco de los eventos paralelos a la cumbre en la base aérea de Torrejón de Ardoz. Durante esta reunión bilateral, el líder ucraniano ha solicitado ayuda lo antes posible para mantener los sistemas energéticos de su país, afectados por los constantes ataques rusos. Zelenski ha instado a las autoridades españolas a facilitar el contacto con compañías y productores para obtener suministros críticos de manera inmediata, enfatizando que la situación requiere una respuesta rápida y concreta para evitar colapsos en la red eléctrica nacional.

Requerimientos técnicos para la infraestructura

Entre los suministros específicos que se están gestionando para apoyar a Ucrania se encuentran transformadores, cables, equipos electrónicos modernos y generadores de diésel y gas. António Costa, entre otras figuras involucradas en la logística de ayuda, ha detallado la necesidad de estos componentes esenciales para reactivar o proteger las instalaciones eléctricas dañadas. La solicitud directa de Zelenski busca asegurar que estas piezas lleguen a través de canales diplomáticos y empresariales establecidos por el Gobierno español para acelerar el proceso de entrega.

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La postura firme de Pedro Sánchez sobre la agresión

Pedro Sánchez ha iniciado sus declaraciones junto a Zelenski y ante la presencia de varios líderes latinoamericanos definiendo la situación con claridad absoluta. Sánchez ha afirmado que en esta desgraciada historia hay un agresor, Rusia, y una víctima, Ucrania, rechazando tajantemente la aplicación de la ley del más fuerte. El presidente español ha arremetido contra la estrategia de Putin, señalando que este pretende instaurar un gobierno títere en Ucrania que no defienda los intereses reales del país, sino los de la invasión rusa.

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Impacto global de la guerra en curso

Zelenski ha subrayado que el apoyo internacional a Ucrania sigue siendo fundamental, no solo para el pueblo ucraniano, sino como un problema global. La invasión rusa se mantiene activa desde 2022, y los recientes lanzamientos de bombas han provocado que decenas de personas se encuentren desaparecidas. El líder ucraniano ha advertido sobre las consecuencias legales y morales si Putin logra robar parte del territorio ucraniano y hace que parezca legal, marcando una línea roja en la integridad territorial del estado soberano.

Cronología de visitas y encuentros diplomáticos

Zelenski llegó ayer por la tarde a la base aérea de Torrejón de Ardoz para participar en estos encuentros paralelos al margen de la cumbre principal. Previamente, el presidente ucraniano se ha reunido con el rey en el Palacio de la Zarzuela, donde se ha discutido el respaldo institucional. Además, se ha confirmado que volverá a reunirse con Sánchez, pero en esta ocasión el encuentro tendrá lugar en el Palacio de la Moncloa, consolidando la alianza estratégica entre ambos gobiernos.