Zelenski busca terminar la guerra antes del invierno mediante diplomacia y presión; la UE explora su papel en un posible proceso de paz

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha declarado que su país quiere poner fin a la guerra con Rusia antes del invierno, utilizando la diplomacia y la presión sobre Moscú. Este anuncio se produce en un momento en que la Unión Europea está considerando su participación en un eventual proceso de paz, con el presidente del Consejo Europeo, António Costa, realizando contactos preliminares con el Kremlin. Varios Estados miembros ven a Costa como el representante adecuado para los intereses comunitarios, aunque no hay consenso unánime. Países Bajos y otros países enfatizan la necesidad de fortalecer a Ucrania militarmente antes de definir un negociador, mientras que Putin ya ha descartado a Kaja Kallas. La UE ha renovado sus sanciones a Rusia por otros doce meses y ha rebajado las expectativas sobre una adhesión rápida de Ucrania. El bloque también ha condenado la escalada rusa y subrayado que cualquier negociación debe darse bajo términos ucranianos. La estrategia europea combina apoyo militar, presión económica y exploración diplomática, aunque con divisiones internas.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski , ha anunciado a través de Telegram que su país busca poner fin al conflicto con Rusia antes del invierno, utilizando la diplomacia y la presión sobre Moscú.

Este anuncio coincide con movimientos dentro de la Unión Europea para preparar el terreno de un posible proceso de paz, con el gabinete del presidente del Consejo Europeo, António Costa, realizando contactos preliminares con el Kremlin. Varios Estados miembros consideran a Costa como la figura idónea para representar los intereses comunitarios en cualquier negociación, aunque no existe aún un consenso unánime sobre el nombramiento de un negociador europeo.

Países Bajos, por ejemplo, abogan por priorizar el fortalecimiento militar de Ucrania antes de definir roles diplomáticos. El contexto se complica porque el presidente ruso, Vladímir Putin, ya condicionó cualquier diálogo con Bruselas a la aprobación de un candidato europeo, descartando explícitamente a la alta representante Kaja Kallas. Algunos líderes europeos recuerdan que experiencias pasadas de negociación bilateral fracasaron por la falta de unidad, por lo que insisten en que Europa debe hablar con una sola voz.

Mientras tanto, la UE reafirmó su apoyo a Ucrania, condenó la escalada rusa y acordó renovar sus sanciones económicas por doce meses más. También se bajaron las expectativas sobre una adhesión rápida de Ucrania al bloque, subrayando que cualquier ampliación se basará en méritos. En el ámbito deportivo y cultural, se descarta una normalización de la participación rusa.

La estrategia europea parece combinar presiónContinua, apoyo militar a Kiev y exploración de cauces diplomáticos, aunque con divisiones internas sobre el ritmo y los interlocutores. La prioridad ucraniana, según Zelenski, es terminar la guerra antes del duro invierno, para lo cual requerirá combustible y al menos 300 misiles para su defensa energética y militar. La UE, por su parte, confirma contactos con el Kremlin y trabaja en un paquete de ayuda invernal que incluiría gas, gasóleo y equipos energéticos.

En las conclusiones del Consejo Europeo se subraya el papel clave de Europa en cualquier solución futura y se advierte que no se debe permitir que Estados Unidos negocie con Rusia sin la presencia europea. Además, se renovaron las sanciones sectoriales contra Rusia, que afectan al comercio, finanzas, energía, tecnología y bienes de lujo, entre otros ámbitos.

La diversidad de posturas dentro de la UE va desde quienes piden más presión hasta quienes temen que la falta de una estrategia conjunta debilite la posición europea. El debate sobre el negociador continúa abierto, con figuras como Gitanas Nausėda recordando que la unidad es esencial.

En resumen, la UE intenta equilibrar el apoyo militar a Ucrania, la preparación de un eventual proceso de paz bajo términos aceptables para Kiev y la renovación de medidas coercitivas contra Rusia, todo ello en un contexto de divisiones internas y condicionamientos externos por parte del Kremlin





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