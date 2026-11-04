Zelenski aterriza en Madrid para Cumbre Iberoamericana y reuniones bilaterales clave

Volodímir Zelenski llega a Madrid para la XXX Cumbre Iberoamericana, donde mantendrá reuniones con el presidente español y discutir la guerra en Ucrania.

Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania, ha aterrizado este miércoles por sorpresa en la base aérea de Torrejón de Ardoz, en Madrid, con el objetivo de participar activamente en la XXX Cumbre Iberoamericana, evento que ya se encuentra en curso en la capital española. Su presencia inmediata en la Península Ibérica subraya la urgencia diplomática de Ucrania para sostener el apoyo internacional frente a la guerra en curso. El mandatario ucraniano ha sido recibido oficialmente en suelo español como parte de una agenda cargada de encuentros bilaterales y multilaterales estratégicos.

En el marco de su visita, Volodímir Zelenski recibirá al presidente español este jueves, estableciendo un espacio privilegiado para el diálogo político. Por la tarde, ambos líderes mantendrán un encuentro bilateral exclusivo en el Palacio de la Moncloa, el domicilio oficial del jefe de gobierno español. Este encuentro tiene como objetivo centralizar los intercambios de impresiones sobre la situación crítica en Ucrania, así como analizar sus repercusiones globales y los principales desafíos pendientes para garantizar la paz y la seguridad internacional.

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Desde su llegada, Volodímir Zelenski ha manifestado públicamente su gratitud hacia España por la asistencia brindada, indicando que se están preparando pasos adicionales de apoyo. El mandatario ucraniano compartió un vídeo de su aterrizaje en la red social X, reafirmando el compromiso mutuo entre ambos estados. Esta declaración pública sirve para mantener la visibilidad de la crisis ucraniana en el escenario europeo y para agradecer el respaldo tangible recibido hasta la fecha.

Más allá de la diplomacia española, Volodímir Zelenski ha confirmado una conversación telefónica detallada con los enviados de la Casa Blanca para la guerra en Ucrania. Esta comunicación, que tuvo una duración de una hora y media y fue descrita como 'muy detallada', busca preparar los contactos trilaterales previstos para el martes y el miércoles de la semana que viene en Abu Dabi. Estas negociaciones, fijadas para los días 10 y 11 de noviembre, reunirán a Kiev, Washington y Moscú en un intento por reanudar las conversaciones de alto nivel.

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Durante el intercambio con los enviados estadounidenses, el presidente ucraniano también abordó la cuestión crucial de los misiles interceptores para los sistemas Patriot, cuya entrega por parte de Estados Unidos se ha retrasado según Kiev. Zelenski ha recalcado que estos sistemas son necesarios para 'proteger vidas' y ha agradecido los esfuerzos diplomáticos de EE. UU., subrayando que 'no hay alternativa a la paz'. Esta urgencia tecnológica refleja la presión militar constante en el frente y la dependencia de la ayuda occidental para la defensa aérea.

El presidente ucraniano también ha mencionado las reuniones con representantes ucranianos, estadounidenses, europeos y de la OTAN, centradas en la recuperación económica una vez que termine la guerra. Ha recordado que mañana en Bruselas habrá otra reunión sobre garantías de seguridad para Ucrania, enfatizando que 'las negociaciones tienen que avanzar a toda velocidad para poner fin a esta guerra lo antes posible'. Asimismo, ha declarado que 'Ucrania está dispuesta a dar los pasos necesarios', marcando una postura flexible pero firme ante las exigencias internacionales.

En un giro diplomático inusual, Volodímir Zelenski ha ordenado la concesión de la Orden de la Princesa Olga, de primera clase, a Melania Trump, primera dama de los Estados Unidos de América, según un decreto publicado en el sitio web de la presidencia ucraniana. El texto destaca la 'significativa contribución personal' de Melania Trump a la ayuda humanitaria brindada a Ucrania, así como su compromiso activo con los derechos humanos y sus acciones benéficas en el país en guerra. Este gesto simboliza el reconocimiento personal y político a las figuras clave que apoyan la causa ucraniana.

Finalmente, el presidente ha abordado el tema de la evacuación de civiles de la localidad de Oleshki, en Jersón, quienes llevaban semanas enfrentándose a la escasez de alimentos y medicamentos. Está previsto que hable sobre este asunto el jueves en Washington con representantes de ambas partes, según ha anunciado la Casa Blanca. Un alto el fuego localizado permitió la evacuación y el desminado de carreteras, con salida de habitantes hacia Ucrania o hacia Rusia y territorios bajo su control, demostrando la viabilidad de acuerdos humanitarios puntuales incluso en medio del conflicto.