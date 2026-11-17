La matriz Zegona reporta pérdidas netas de 108,6 millones de euros en el primer semestre fiscal 2027, impulsada por costes financieros y refinanciación, mientras Vodafone España consolida su recuperación operativa.

La operadora Zegona ha presentado sus cuentas correspondientes al primer semestre de su ejercicio fiscal 2027, revelando una situación financiera marcada por pérdidas netas de 108,6 millones de euros. Este resultado negativo abarca el periodo comprendido entre abril y septiembre de 2026 y contrasta significativamente con los números rojos de 28,2 millones de euros registrados durante el mismo lapso del año anterior. La presentación de estos datos se realizó este martes ante la Bolsa de Londres, donde la compañía británica actuaba como matriz de referencia para el mercado inversor.

Desglose de Pérdidas y Estructura Financiera

Las pérdidas consolidadas de Zegona se deben principalmente al peso de su estructura financiera y a los costes extraordinarios derivados de la reciente refinanciación de deuda. El grupo cerró el semestre con ingresos consolidados de 1.841 millones de euros, cifra que representa prácticamente la totalidad de la facturación procedente de Vodafone España. No obstante, el beneficio operativo descendió hasta los 79,1 millones de euros, en comparación con los 159,4 millones obtenidos en el primer semestre fiscal anterior.

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Las partidas extraordinarias alcanzaron los 128,3 millones de euros, una cantidad casi cinco veces superior a los 26,1 millones del periodo precedente. De este total, 73,6 millones correspondieron específicamente a gastos relacionados con la refinanciación de la deuda. Adicionalmente, se contabilizaron 5,9 millones en costes de reestructuración y unos gastos financieros netos de 183,9 millones, frente a los 193,9 millones del año anterior.

Crecimiento Comercial y Operativo de Vodafone España

A pesar de la situación de la matriz, el negocio de Vodafone España ha consolidado su recuperación comercial con cuatro trimestres consecutivos de crecimiento de los ingresos. La tercera operadora española facturó 1.841 millones de euros en los seis primeros meses del ejercicio, lo que supone un incremento del 2,9% respecto a los 1.790 millones del mismo periodo del año anterior. Este avance se aceleró notablemente durante el segundo trimestre fiscal, entre julio y septiembre, cuando los ingresos alcanzaron los 925 millones, un 3,4% más que los 895 millones registrados un año antes.

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El crecimiento se sustenta tanto en el avance de los ingresos por servicios como en el impulso de la venta de dispositivos, una palanca estratégica utilizada para reforzar la fidelidad de los clientes. Tras dos ejercicios marcados por la caída de los ingresos, la evolución comercial también se refleja positivamente en la captación de nuevos clientes. Desde la adquisición por parte de Zegona, la compañía ha sumado 67.000 clientes de banda ancha fija y 248.000 líneas móviles de contrato.

Las cifras de cierre de septiembre indican que Vodafone España alcanzó 2,6 millones de líneas de banda ancha fija y 13,16 millones de líneas móviles. De estas últimas, 10,27 millones corresponden al segmento de contrato, excluyendo el perímetro de la subsidiaria Finetwork. A estas cifras se añade el comportamiento del segmento de prepago, que registró su mayor volumen histórico de captación trimestral, con 253.000 altas netas.

Mejora en Rentabilidad y Generación de Caja

La mejora de los ingresos se trasladó de forma efectiva a la rentabilidad operativa de Vodafone España. El ebitda (resultado bruto de explotación) aumentó un 4,4% durante el segundo trimestre, alcanzando los 495 millones de euros, lo que sitúa el margen en un 53,5%. En el conjunto del semestre, este indicador alcanzó los 960 millones, un 4,8% más que en el ejercicio anterior. Por su parte, el ebitda después de arrendamientos (ebitdaal) se situó en 675 millones durante los seis meses, un 1,6% más que un año antes, con un margen del 37%.

La generación de caja también evolucionó favorablemente para la operadora española. El flujo de caja operativo, calculado como la diferencia entre el ebitdaal y las inversiones en capital, alcanzó los 434 millones de euros en el semestre, frente a los 411 millones del mismo periodo del ejercicio anterior. Esto supone un incremento del 5,6%. En el segundo trimestre, esta magnitud se elevó a 230 millones, un 9,2% más que en el mismo periodo de 2025.

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Reducción de Deuda y Nueva Estructura Financiera

En paralelo a las pérdidas netas, Zegona logró reducir su endeudamiento global de manera significativa. La deuda financiera bruta se situó en aproximadamente 3.733 millones de euros al cierre de septiembre, mientras que la deuda neta quedó en 3.263 millones de euros. Esta cifra representa una reducción del 10% en comparación con los 3.600 millones de euros de septiembre de 2025, lo que refleja un proceso de saneamiento financiero activo.

La ratio de apalancamiento descendió desde las 2,7 hasta las 2,4 veces el ebitdaal anualizado de los dos últimos trimestres. Este progreso fue posible gracias a la reorganización de la estructura de financiación que permitió extender los vencimientos de los principales préstamos y emisiones de bonos. La nueva estructura incluye una emisión de 1.100 millones de euros en bonos con vencimiento en 2032, un préstamo de 1.350 millones con vencimiento hasta 2031 y otro de 1.283 millones con vencimiento hasta 2032.