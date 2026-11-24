La consejera Mercedes Zarzalejo mantiene su postura de no negociar con los docentes ni dimitir, mientras los profesores continúan la huelga tras siete semanas.

La consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, confirma su negativa absoluta a mantener conversaciones con los representantes de los docentes y descarta firmemente presentar su dimisión. Esta postura inquebrantable se mantiene a pesar de la intensa presión ejercida por el gremio educativo, que lleva siete semanas en huelga general, y de las críticas crecientes por parte de la comunidad académica y sindical. La funcionaria ha dejado claro que su permanencia en el cargo es una decisión que corresponde exclusivamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y no a los sindicatos ni a las movilizaciones callejeras.

Rechazo a la Neutralidad Ideológica

El núcleo del conflicto radica en la norma de "neutralidad ideológica" impuesta por el ejecutivo regional, una medida que los profesores consideran una violación de sus derechos fundamentales y un ataque directo a la libertad de cátedra. A pesar de las inclemencias meteorológicas, como la lluvia que azotó la capital, los docentes madrileños han mantenido su determinación, reafirmando en la Puerta del Sol que su compromiso con la defensa de la educación pública no decae. Los manifestantes han vuelto a ocupar las calles con sus distintivas camisetas verdes para protestar contra lo que perciben como un cercenamiento sistemático de sus libertades y profesionales.

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Críticas Syndicales y Jurídicas

Jorge Santamaría, secretario general de CCOO, y Rafael Valentín, representante de la CGT, han liderado las críticas hacia la administración regional, denunciando que la "neutralidad" que intenta vender la Consejería de Educación no es tal, sino una herramienta de censura política. Por su parte, el catedrático Antonio Baylos ha lanzado una denuncia de especial gravedad, asegurando que el ejecutivo madrileño actúa deliberadamente fuera del derecho, fuera de la Constitución y fuera de la legalidad vigente. Estas declaraciones aportan un respaldo intelectual y jurídico significativo a las reivindicaciones de los huelguistas, quienes se sienten desamparados ante la falta de voluntad del gobierno para sentarse a negociar.

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Impacto en la Vida de Madrid

Las consecuencias de la huelga ya son visibles en la infraestructura de la ciudad, donde la marcha lenta de los vehículos de transporte público y otros servicios esenciales está complicando significativamente los accesos a Madrid a través de las autopistas radiales. Esta disrupción en la movilidad afecta a miles de ciudadanos y resalta el impacto social de la parada laboral, que se extiende más allá del ámbito puramente educativo. La tensión entre la administración, que mantiene una línea dura, y la sociedad civil, que exige una educación pública robusta, sigue generando un clima de confrontación constante en la capital.

Próximos Pasos y Decisión Política

Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo mediante el diálogo directo con la consejera Zarzalejo, la resolución del conflicto queda ahora exclusivamente en manos de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Los sindicatos han aclarado que no tienen la potestad para forzar la salida de la consejera, pues esta es una decisión política interna del partido gobernante. Mientras tanto, los profesores continúan su lucha, confiando en que la presión social y la justificación jurídica de sus postores logren revertir la situación y restablecer la normalidad en los centros educativos de la región.