Zaragoza moviliza a miles contra centros de datos por impacto hídrico

Cerca de 5.000 ciudadanos exigen una moratoria a los centros de datos en Zaragoza. Activistas y expertos denuncian el agotamiento de recursos hídricos y eléctricos.

Una manifestación de gran magnitud recorrió las calles de Zaragoza el sábado, con un objetivo claro y urgente: exigir una moratoria para la instalación de centros de datos en la región. Los participantes, cuyo número oficial según la Policía Nacional se sitúa en 2.000 personas, convergieron en el centro urbano con la firme intención de paralizar estos proyectos hasta que se realice una evaluación exhaustiva de su impacto ambiental. La protesta, enmarcada dentro de la jornada europea contra las infraestructuras electrointensivas, ha destacado la preocupación social creciente por el uso masivo de recursos naturales.

La marcha exige moratoria y transparencia

Alrededor de 5.000 personas se movilizaron para recorrer el corazón de la ciudad, finalizando la ruta frente al edificio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón. La marcha partió a las 12.00 horas del Paraninfo de la Universidad de Zaragoza, situado en la plaza de Basilio Paraíso, y siguió un recorrido que incluyó el paseo de la Independencia, el Coso, la avenida de César Augusto y la calle de María Agustín. Este trazado simbolizó la conexión directa entre la academia y las instituciones de poder, subrayando la legitimidad de las demandas planteadas por la ciudadanía organizada.

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La convocatoria fue impulsada por una coalición de más de una decena de colectivos ecologistas y vecinales, liderados por la plataforma 'No es sequía, es saqueo'. Este grupo coordinador consolidó un frente unido contra la expansión tecnológica no regulada. Durante el recorrido, la multitud coreó consignas como 'Las nubes en el cielo, no en nuestro pueblo' y 'No hay agua para tanto dato', reflejando el malestar generalizado ante lo que perciben como un expolio de recursos esenciales por parte del sector tecnológico.

Voces expertas advierten sobre el impacto energético

Pedro Arrojo, catedrático emérito de la Universidad de Zaragoza y premio Goldman de medio ambiente, actuó como una de las figuras centrales del evento. Como relator especial de Naciones Unidas para los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, Arrojo utilizó su plataforma para compartir advertencias basadas en datos globales. En años de lluvia normal habrá agua para todo lo que se quiera. Pero cuando vengan las sequías, y vendrán sequías duras y cada vez más fuertes, lo que no está claro es quién va a tener la prioridad. Desde luego, los centros de datos no se van a parar por eso.

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El experto hizo referencia directa al caso de Guadalajara en México, donde la prioridad dada a los centros de datos provocó el cierre de escuelas por falta de agua durante una sequía. Arrojo argumentó que las consecuencias incluirán mayores restricciones para el regadío e incluso para el agua de boca en la región. Además, señaló a Irlanda como un espejo crítico, donde los centros de datos ya consumen más electricidad que todos los hogares del país, absorbiendo energía eólica y solar subsidiada públicamente.

Posiciones políticas y críticas al modelo actual

La protesta contó con la presencia de importantes representantes políticos de diversas formaciones, incluyendo al exalcalde de Zaragoza Pedro Santisteve, la secretaria general de IU Aragón Marta Abengochea, el líder de CHA Jorge Pueyo, la candidata al Congreso Marina Rodríguez y el concejal de ZeC Suso Domínguez. Cristina García, ingeniera industrial y miembro del colectivo organizador, resumió la crítica al modelo económico: estos proyectos no generan empleo, no pagan impuestos y se están quedando con todos los recursos. Esta postura subraya la percepción de que las tecnológicas operan con privilegios injustos.

El manifiesto leído al final del recorrido condenó la 'alfombra roja' ofrecida a estas corporaciones. Los asistentes denunciaron que las empresas tecnológicas adquieren energía a precios muy bajos, conocidos como 'precios de risa', mientras la ciudadanía debería asumir los costes de redimensionar la red eléctrica. Arrojo insistió en que la regulación es necesaria para garantizar que estas empresas paguen sus externalidades negativas, comparando la necesidad de supervisión con la del tráfico u otras actividades humanas. La demanda central permanece en la transparencia absoluta de los consumos y pagos realizados bajo contratos públicos.