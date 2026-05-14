La marca de Inditex Zara ha alcanzado una valoración superior a los 44.000 millones de dólares (37.570 millones de euros) y es 'un claro ejemplo de la importancia de construir relevancia a través de experiencias de compra personalizadas impulsadas por IA', según el ranking Kantar BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands. Google ocupa el primer puesto del ranking por primera vez desde 2018 gracias a un crecimiento del 57%, mientras que Apple, Microsoft y Amazon completan el podio.

La marca de Inditex Zara supera a Nike y se convierte en la marca de moda más valiosa del mundo según el ranking Kantar BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands .

Según la 21ª edición del análisis global de Kantar, la enseña estrella de la compañía propiedad de Amancio Ortega ha alcanzado una valoración superior a los 44.000 millones de dólares (37.570 millones de euros) y es 'un claro ejemplo de la importancia de construir relevancia a través de experiencias de compra personalizadas impulsadas por IA'. Google ocupa el primer puesto del ranking por primera vez desde 2018 gracias a un crecimiento del 57%, mientras que Apple, Microsoft y Amazon completan el podio.

Claude, una de las incorporaciones destacadas del ranking este año, debuta en el Top 100 global en el puesto 27, con un valor de marca de 96.577 millones de dólares. Por su parte, ChatGPT registró el mayor aumento anual de valor de marca, con una subida del 285%, aunque no supera el mayor incremento histórico de Blackberry en 2008 (+390%)





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