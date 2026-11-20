Más de 12.000 atletas competirán en el 10K más rápido de España este domingo. Conoce el recorrido desde Plaza Castilla, la lista de corredores y el horario de las oleadas.

Este domingo, la carrera de 10 kilómetros homologada Zara Athleticz Speed Run regresará a las calles de Madrid para su tercera edición, consolidándose como el circuito más rápido de España. El evento reunirá a más de 12.000 participantes que intentarán superar sus marcas personales en un trayecto diseñado específicamente para la velocidad y la superación de récords.

Recorrido Icónico desde Plaza Castilla

La prueba arranca en la Plaza Castilla con un perfil de pista mayoritariamente descendente que atraviesa los rincones más emblemáticos de la capital española. El trazado conecta puntos de gran relevancia turística y deportiva, incluyendo el Estadio Bernabéu, la glorieta de Colón, la plaza de Cibeles, la fuente de Neptuno, la estación de Atocha y el centro cultural Matadero.

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La organización ha estructurado la salida en cuatro oleadas sucesivas entre las 9:00 y las 9:15 horas de la mañana para garantizar una fluida circulación y una óptima experiencia para todos los corredores inscritos. Esta logística busca minimizar la congestión en los puntos estratégicos del recorrido urbano.

Récords Históricos y Estrellas del Atletismo

La Zara Athleticz Speed Run se ha posicionado como una de las competiciones más atractivas del calendario de la Real Federación Española de Atletismo, gracias a los tiempos históricos alcanzados en sus ediciones anteriores. El plusmarquista español Adel Mechaal fijó un registro de 26:46 en 2024, mientras que Laura Luengo logró 30:59 en 2025.

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Las calles de Madrid acogerán a una selección de elite nacional e internacional. Entre los atletas confirmados se encuentran Eduardo Menacho, campeón nacional de 10.000 metros; Adrián Ben, campeón de Europa de 800 metros; y Jesús Ramos, tercer clasificado en 2024 y triple campeón de España de 10K.

La presencia femenina y extranjera también es destacable con Lidia Campo, campeona de España de 10K; Katherine Tisalema, plusmarquista de Ecuador en la distancia; Marcelo Fabian Manrique, triple campeón argentino de 5.000 y 10.000 metros; y Gonzalo Parra, campeón iberoamericano de 3.000 metros obstáculos.

Experiencia Inmersiva en La Cristalería

Antes de la competición, los corredores podrán disfrutar del HUB de Zara Athleticz Speed Run, ubicado en La Cristalería. Este espacio de estética brutalista funciona como un centro de encuentro comunitario abierto exclusivamente a los inscritos hasta el sábado. El horario de acceso para este evento de bienvenida es de 10:00 a 20:30 horas.

La recogida de dorsales en este entorno incluye elementos de entretenimiento como música con DJs y servicio de café de especialidad. La organización destaca que el 48,5% de la participación es femenina y que cerca de la mitad de los corredores tienen menos de 30 años, reflejando una comunidad diversa y conectada con el deporte.