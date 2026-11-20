Análisis de las zapatillas con más de 40 mm prohibidas en competiciones oficiales. Descubra cómo la normativa de World Athletics afecta a modelos como Nike, Adidas y Hoka.

La categoría de calzado de running está experimentando una transformación radical impulsada por la búsqueda de máxima amortiguación, lo que ha generado un debate significativo sobre la equidad competitiva. World Athletics estableció en 2020 una normativa estricta que prohíbe el uso de zapatillas con suelas superiores a los 40 mm en competiciones oficiales de ruta. Esta regla busca prevenir el llamado dopaje tecnológico y proteger la integridad de los récords históricos al limitar la altura de la media suela y permitir únicamente una única placa rígida.

Modelos maximalistas prohibidos por la normativa

Actualmente, existen varios modelos en el mercado que superan ampliamente este límite legal, siendo los más destacados la serie Nike Vomero, las Adidas Prime X y la Hoka Skyward X. La cifra que las marcas declaran en sus fichas técnicas suele tomarse sobre una talla de muestra estándar, habitualmente un 42,5, lo que significa que en tallas mayores como un 45 o un 46 la altura real puede superar los 50 mm.

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Dentro de este grupo, la Adidas Adizero Prime X EVO y la Prime X 2 Strung presentan una altura de 50 mm. Estas modelos sorprendieron al mundo al montar un bloque continuo de espuma Lightstrike Pro. La versión Strung utiliza un tejido tridimensional que sacrifica algo de ligereza a cambio de ofrecer mucha más propulsión y una estructura geométrica más sólida.

Por otro lado, la Nike Vomero Premium alcanza los 55 mm de altura, posicionándose como la opción definitiva para días de recuperación y rodajes tranquilos. Combina la espuma más reactiva ZoomX con una doble cápsula de Air Zoom. Sus canales laterales profundos están diseñados para permitir que el bloque masivo colapse en el impacto y recupere su forma rápidamente.

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Alternativas disponibles en el mercado actual

Ante la falta de stock de los primeros experimentos de más de 50 mm, la Hoka Skyward X se ha posicionado como una de las zapatillas más altas que los consumidores pueden adquirir fácilmente. Hoka, reconocida como la inventora del maximalismo moderno, introduce en este modelo un sistema de suspensión único.

Este sistema combina una placa de carbono convexa en forma de arco situada entre dos densidades de espuma distintas. En la parte superior utiliza una PEBA hiperreactiva, mientras que en la parte inferior incorpora EVA supercrítica. El resultado es un calzado diseñado para absorber kilómetros sin fatiga.

Es importante notar que los laboratorios independientes que seccionan las zapatillas para medirlas en el centro exacto del talón a veces encuentran discrepancias respecto a las cifras oficiales. Esto se debe al grosor de la palmilla y la plantilla, factores que pueden alterar la medición real en algunos casos.

Estabilidad y riesgos para corredores

A mayor altura de la media suela, el centro de gravedad del corredor se eleva, lo que reduce inherentemente la propiocepción y exige mayor estabilidad a los tobillos. Las marcas compensan esto dotando a las zapatillas de bases anchas y utilizando placas de carbono para dar rigidez torsional, aunque no solo para propulsar.

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No obstante, estas zapatillas requieren una técnica de carrera mínimamente eficiente. No se recomiendan para correr por caminos de tierra, realizar giros cerrados o para personas con historial de esguinces crónicos. El riesgo de torceduras aumenta si el corredor no cuenta con una base muscular y técnica adecuada.

Diferencias entre atletas profesionales y amateurs

Si eres un corredor popular que participa en una 10K, media maratón o maratón local, puedes usar estas zapatillas sin miedo a la descalificación. La normativa de los 40 mm de World Athletics se aplica exclusivamente a atletas profesionales que compiten por premios en metálico, posiciones de podio general o buscan homologar récords.

Para el pelotón aficionado, estos modelos maximalistas representan una herramienta fantástica para reducir la fatiga muscular y facilitar una recuperación más rápida tras una carrera larga. Aunque sean ilegales en competiciones de élite, su tecnología ofrece beneficios tangibles para el entrenamiento y la comodidad del runner recreativo.