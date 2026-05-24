Zapatero y sus hijas han ganado más de cuatro millones de euros en consultancy y conferencias

El informe de la UDEF detalla cómo José Luis Rodríguez Zapatero y sus hijas, junto con el negocio de 'Whathefav', han ganado dinero en consultancy y conferencias para diversas empresas españolas, chinas y venezolanas, y como este dinero fue a parar a través del 'Grupo Zapatero', vinculado a Martínez, sus presuntos colaboradores, y de empresas con vínculos con lobby chino.

Un informe de la UDEF desvela que José Luis Rodríguez Zapatero y sus hijas han ganado más de cuatro millones de euros entre los años 2020 y 2025.

Del total, más de 2,5 millones de euros fueron canalizados a través del 'Grupo Zapatero', un entramado empresarial vinculado a su presunto testaferro, Julio Martínez. El resto, más de 1,5 millones de euros, procede de labores de consultoría y conferencias para diversas empresas españolas, chinas y venezolanas. La empresa de sus hijas, 'Whathefav', también recibió pagos de sociedades de la trama relacionadas con empresarios venezolanos y un lobby chino





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