Zapatero se defiende en el juzgado y Sánchez enfrenta una moción del PP

El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero se defiende en el juzgado de un posible rescate de la empresa Plus Ultra, mientras que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, enfrenta una moción del PP que le exige someterse a una cuestión de confianza en el Congreso.

El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero se defiende en el juzgado de un posible rescate de la empresa Plus Ultra , argumentando que su actividad profesional se ha desarrollado conforme a la legalidad.

Mientras tanto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, enfrenta una moción del PP que le exige someterse a una cuestión de confianza en el Congreso. La Mesa del Congreso ha admitido la moción, aunque ha vetado los dos primeros puntos que pedían la convocatoria de elecciones generales.

Además, el grupo dirigente de Más Madrid ha presentado la candidatura de primarias para la presidencia de la Comunidad de Madrid, liderada por la ministra de Sanidad, Mónica García. La portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha asegurado que el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador, ha multiplicado por siete sus ingresos de Quirón desde que se hizo pareja con ella, lo que podría ser un delito fiscal o un soborno cruzado





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