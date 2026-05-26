Zapatero pide un aplazamiento de su declaración como investigado del 2 de junio

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha considerado que tras la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, el Ejecutivo central debería someterse a una cuestión de confianza o convocar elecciones, y ha advertido de que su partido está en el 'momento de mayor riesgo' de toda la democracia.

Zapatero pide un aplazamiento de su declaración como investigado del 2 de junioEl presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha considerado que tras la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero , el Ejecutivo central debería someterse a una cuestión de confianza o convocar elecciones, y ha advertido de que su partido está en el 'momento de mayor riesgo' de toda la democracia.

En declaraciones a los medios de comunicación en Toledo, donde ha inaugurado un campo de fútbol de césped artificial, el presidente castellanomanchego ha considerado que la imputación de Rodríguez Zapatero es 'una prueba enorme' para el partido y sobre todo para quienes, como él, han depositado 'mucha confianza en determinadas personas.

'Pienso que este es el momento de mayor riesgo para el PSOE en toda la democracia. Y es muy difícil que no estemos profundamente preocupados', ha afirmado García-Page, que ha añadido que más que preocupados, los socialistas pueden estar 'enormemente decepcionados'





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