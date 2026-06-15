Zapatero pide declarar solo por el caso Plus Ultra y posponer el interrogatorio sobre las joyas

El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional que le permita declarar únicamente sobre el rescate de la aerolínea Plus Ultra, dejando para más adelante el interrogatorio relativo a las joyas halladas en su despacho y valoradas en más de 1,3 millones de euros. La defensa alega necesitar más tiempo para reunir documentación sobre el origen de los objetos. El magistrado Calama, sin embargo, le ha citado como presunto líder de una estructura de tráfico de influencias y también le imputa delitos fiscal y de contrabando por la compra de las alhajas.

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional que le permita declarar únicamente sobre el caso Plus Ultra este miércoles, dejando para una fecha posterior el interrogatorio relacionado con las joyas halladas en su despacho.

La defensa de Zapatero argumenta que necesita más tiempo para recopilar documentación sobre el origen de los objetos, cuyo valor tasado supera los 1,3 millones de euros. El magistrado, sin embargo, había citado al exmandatario para que comparezca como presunto líder de una estructura organizada de tráfico de influencias, centrada en la obtención de beneficios económicos a través de sus contactos con altos cargos de la Administración.

El juez Calama, que instruye la causa, señala en su auto que la investigación ha constatado la existencia de un grupo "estructuralmente organizado y liderado por José Luis Rodríguez Zapatero" que habría puesto a disposición de terceros su influencia para lograr decisiones favorables en instancias públicas, "principalmente" a favor de la aerolínea Plus Ultra. Esta compañía recibió un rescate de 53 millones de euros del Gobierno durante la pandemia.

Además, Zapatero ha sido imputado en una pieza separada por presuntos delitos fiscal y de contrabando, vinculados a la adquisición de las joyas. El magistrado explica que la alta valoración de los objetos, unida a la falta de trazabilidad fiscal en su compra, constituye "un indicio objetivo y racional de la posible existencia de una defraudación tributaria relevante".

Según el auto, la adquisición de objetos de lujo por ese importe genera obligaciones fiscales como IVA, Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, Sucesiones y Donaciones o IRPF, dependiendo de la naturaleza de la operación. Zapatero deberá responder también por estos extremos en su declaración de esta semana, aunque su abogado busca que se aplace la parte referente a las joyas para preparar mejor la defensa.

El juez, no obstante, ha dejado claro que ambos asuntos están entrelazados en la investigación que apunta a un posible entramado de influencia y enriquecimiento ilícito





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