José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente de España, ha solicitado aplazar su declaración ante la Audiencia Nacional prevista para el 2 de junio. La portavoz del Gobierno, Lequina, ha criticado duramente a Zapatero y ha reclamado elecciones a Pedro Sánchez, aludiendo a que nunca pensó que Zapatero se metiera en un barrizal de dinero con una dictadura. Además, el experto político Ramón Tamames ha asegurado que el expresidente muestra un desprecio a los padres fundadores al cambiar la Constitución desde la puerta de atrás. Por otro lado, el secretario general de Joyeros, Armando Rodríguez, ha valorado las joyas incautadas de la caja fuerte del despacho de Zapatero, estimándolas en millones de euros. Marcos de Quinto ha planteado ciertas dudas sobre las joyas que se le han incautado, en la investigación del caso 'Plus Ultra', al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha solicitado aplazar su declaración ante la Audiencia Nacional prevista para el 2 de junio. La portavoz del Gobierno, Lequina , ha criticado duramente a Zapatero y ha reclamado elecciones a Pedro Sánchez , aludiendo a que nunca pensó que Zapatero se metiera en un barrizal de dinero con una dictadura.

Además, el experto político Ramón Tamames ha asegurado que el expresidente muestra un desprecio a los padres fundadores al cambiar la Constitución desde la puerta de atrás. Por otro lado, el secretario general de Joyeros, Armando Rodríguez, ha valorado las joyas incautadas de la caja fuerte del despacho de Zapatero, estimándolas en millones de euros.

Marcos de Quinto ha planteado ciertas dudas sobre las joyas que se le han incautado, en la investigación del caso 'Plus Ultra', al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero





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