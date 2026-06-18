Zapatero niega influir en el rescate de Plus Ultra y rechaza hablar sobre joyas

Zapatero negó que haya influido en el rescate de Plus Ultra y rechazó hablar sobre las joyas que le fueron intervenidas por la Policía en su despacho y que fueron tasadas preliminarmente en 1,3 millones de euros.

Zapatero defendió ante el juez la 'legalidad' de sus actividades: 'Ninguna influencia en el rescate de Plus Ultra' El expresidente contestó sobre la aerolínea pero rechazó hablar acerca de las joyas que le fueron intervenidas por la Policía en su despacho y que fueron tasadas preliminarmente en 1,3 millones de euros.y que toda mi actividad profesional ha sido conforme a la legalidad', comenzó Zapatero su declaración , según un audio del interrogatorio.

Miguel Ángel Rodríguez carga contra la Agencia Tributaria para defender a Ayuso: 'Debería ser dinamitada' Zapatero también negó que le contactara directivo o personal alguno de Plus Ultra para solicitar su ayuda respecto del rescate de la aerolínea. Al final del interrogatorio, el magistrado preguntó al letrado del expresidente sobre cuánto tiempo prevén que puedan estar en disposición de declarar sobre las joyas, a lo que respondió que no lo sabe aún





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