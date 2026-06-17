Zapatero niega influencia en el rescate de Plus Ultra y declara ante el juez: el impacto político es 'demoledor'

El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha declarado como imputado en el 'caso Plus Ultra' y ha negado cualquier intervención irregular. Su comparecencia ha generado un intenso debate sobre la ética política, mientras el PNV pide elecciones y el Gobierno respalda a la directora de la Guardia Civil.

El expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero ha negado tajantemente haber influido en el rescate de la aerolínea Plus Ultra , un asunto que ha sido objeto de investigación judicial.

Durante su declaración ante el juez, que se extendió por más de cinco horas, Zapatero ha autorizado al magistrado a que pueda constatar que no existe ninguna intervención irregular por su parte. El exmandatario ha defendido su inocencia y ha manifestado que estos hechos, que han sido ampliamente difundidos por los medios, han tenido un impacto "demoledor" en su imagen pública y en la percepción de la clase política en general.

Según sus palabras, la situación de un expresidente del Gobierno que declara como imputado refleja un deterioro institucional preocupante. Esta comparecencia ha reabierto el debate sobre la ética en la política y la utilización de los rescates empresariales con fondos públicos.

El artista y comentarista Ramoncín, conocido por su actividad en redes sociales, ha opinado que el efecto sobre la credibilidad de los políticos es devastador, indicando que la "aura" que rodeaba a los líderes se desvanece cuando se ven envueltos en casos de presunta corrupción. También ha señalado que, aunque se pueda alegar que se actuó dentro de la legalidad, la sensación de impunidad daña profundamente la confianza ciudadana.

Por otro lado, el Partido Nacionalista Vasco (PNV) ha aprovechado el contexto para exigir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que disuelva las cámaras y convoque elecciones anticipadas si no logra asegurar un acuerdo parlamentario para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. Esta petición refleja la inestabilidad política actual y la dificultad para formar mayorías.

Mientras tanto, el Ejecutivo ha reiterado su apoyo a la directora de la Guardia Civil, Mercedes García Álvarez, quien compareció en el Senado y, según el Gobierno, salió "viva" del intenso interrogatorio de la oposición. En el plano internacional, han surgido nuevos detalles sobre un supuesto acuerdo entre Estados Unidos e Irán.

Según informaciones no confirmadas oficialmente, el expresidente Donald Trump habría comprometido una ayuda de 300.000 millones de dólares para la reconstrucción de Irán, un extremo que, de ser cierto, marcaría un giro espectacular en las relaciones bilaterales. Finalmente, el actor Javier Bardem ha celebrado en una entrevista que en Hollywood se esté perdiendo el miedo a opinar libremente, asegurando que "se está dando la vuelta a la moneda" y que ya era hora de que los artistas hablaran sin autocensura sobre temas políticos y sociales





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