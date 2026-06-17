Zapatero niega influencia en el rescate de Plus Ultra y Garamendi critica duramente al Gobierno

El expresidente Zapatero declara en la Audiencia Nacional y rechaca cualquier implicación en el rescate financiero de la aerolínea Plus Ultra. Simultáneamente, el presidente de la patronal castellanomanchega, Antonio Garamendi, arremete contra el ejecutivo por su gestión económica y la falta de apoyo a las empresas. La jornada también incluye la sesión de control parlamentario y temas de cáracter audiovisual.

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero declaró este martes en la Audiencia Nacional en calidad de investigado por su supuesta implicación en el rescate de la aerolínea Plus Ultra .

Durante su comparecencia, Zapatero negó haber ejercido cualquier tipo de influencia para que el Estado concediera un préstamo de 53 millones de euros a la compañía, que conecta Madrid con Caracas y Punta Cana. La declaración se produce en el marco de una investigación judicial que examina si hubo tráfico de influencias o prevaricación en las operaciones de rescue financiero otorgadas a Plus Ultra durante la pandemia.

Fuentes jurídicas indican que el juez Manuel García-Castellón quiere determinar si Zapatero utilizó sus contactos en el Gobierno para favorecer a la aerolínea, que estaba en una situación económica muy delicada. Tras su declaración, que se prolongó durante aproximadamente una hora, Zapatero abandonó la sede de la Audiencia Nacional sin hacer declaraciones a los medios. Su abogado, Juan Carlos Ordóñez, afirmó que su cliente ha quedado "a disposición del juzgado" y que "ha respondido a todas las preguntas".

El caso ha reabierto el debate sobre los rescates públicos a empresas y la gestión de fondos públicos durante la crisis sanitaria. Mientras tanto, la Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha, presidida por Antonio Garamendi, ha lanzado duras críticas al Ejecutivo central por la falta de apoyo al sector empresarial.

Garamendi aseguró que "en una empresa si un directivo no presenta los presupuestos se va a la calle", en referencia a la ausencia de unos presupuestos generales del Estado aprobados y a la situación económica del país. El representante empresarial lamentó que el Gobierno no esté abordando los problemas reales de las empresas y los autónomos, y pidió una mayor implicación para reactivar la economía.

En este sentido, recordó que "mientras esto no se arregle" no se pueden seguir culpando a los empresarios de los males del país. Además, el abogado Álvaro Nieto, consultado sobre la investigación a Zapatero, señaló que "probablemente se le puedan imputar delitos muy graves", lo que añade presión política al expediente.

Por otro lado, la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados estuvo marcada por la tensión entre el presidente Pedro Sánchez y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, en un escenario político de alta confrontación. La polémica sobre el uso de la inteligencia artificial en comunicados públicos, como el dedicado por Kiko Rivera a Irene Rosales, y los comentarios de Lorena Vázquez al respecto, también han copado espacios mediáticos.

En el terreno del entretenimiento, el programa ¡Salta! ha lanzado una nueva edición con un premio de 50.000 euros, donde los concursantes deben superar pruebas de estrategia y reacción, como las planteadas por Trancas y Barrancas a Tom Holland y Zendaya





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