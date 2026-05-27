Zapatero niega cualquier gestión en el rescate de Plus Ultra y su portavoz denuncia un ataque desmedido

El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, a través de su portavoz Luis Arroyo, desmiente haber realizado gestiones sobre el rescate de la aerolínea Plus Ultra. Arroyo califica la situación como un ataque desmedido y asegura que Zapatero demostrará su inocencia ante el juez. Además, se mencionan otros casos que salpican al PSOE y la incautación de presuntas joyas de alto valor.

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha vuelto a estar en el centro de la polémica tras la difusión de un vídeo en el que niega tajantemente haber realizado cualquier gestión relacionada con el rescate de la aerolínea Plus Ultra .

En el material audiovisual, Zapatero asegura que nunca intervino en dicho proceso y que hablará con los medios en los próximos días, aunque hasta el momento no ha comparecido públicamente. La grabación ha sido difundida en medio de una tormenta política que sacude al PSOE, con nuevos casos que afectan a figuras cercanas al partido.

Luis Arroyo, portavoz de Zapatero, ha salido en defensa del expresidente, calificando la situación como un ataque desmedido y señalando que se está condenando sin pruebas. Arroyo ha afirmado que el PSOE atraviesa una situación compleja pero no de colapso, y ha mencionado los casos que han salpicado al partido: el de la esposa de Pedro Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno y el del Fiscal General del Estado.

Según Arroyo, estas acusaciones se basan en pruebas inversas y en una campaña de desprestigio. Respecto al caso de Plus Ultra, sostiene que Zapatero declaró su inocencia y que la investigación ha mostrado errores. Arroyo también se refirió a la relación comercial entre Zapatero y Julio Martínez, negando la existencia de un contrato de comisión del 1% y calificando la situación como brutal, al abrir la vida privada del exmandatario.

No obstante, afirmó que Zapatero es un luchador y quiere explicarse, pero primero debe hacerlo ante el juez. En otro frente, el magistrado emérito del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín, ha cuestionado el sumario del juez Calama contra Zapatero, señalando que ni siquiera es periodismo de investigación.

Además, se ha informado sobre la incautación de presuntas joyas de alto valor, incluyendo collares, pulseras, anillos y relojes, que según expertos podrían alcanzar millones de euros si se demuestra su autenticidad. Mientras tanto, la oposición y algunos sectores piden explicaciones, pero Arroyo insiste en que Zapatero demostrará su inocencia. La polémica sigue creciendo, con el expresidente en el ojo del huracán judicial y mediático, mientras el PSOE intenta gestionar el impacto de estos escándalos





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