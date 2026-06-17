Zapatero niega ante el juez haber influido en el rescate de Plus Ultra y se desmarca del hallazgo de joyas

El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero declaró ante el juez José Luis Calama negando cualquier influencia en el rescate de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra. Imputado por tráfico de influencias y blanqueo, evitó el asunto de las joyas halladas en su despacho.

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha negado este miércoles ante el juez José Luis Calama cualquier tipo de influencia en el rescate de la aerolínea Plus Ultra , que recibió 53 millones de euros públicos en marzo de 2021 para paliar los efectos de la pandemia de Covid-19.

Durante su comparecencia en la Audiencia Nacional, Zapatero respondió exclusivamente a las preguntas del juez y de su propio abogado, sin abordar el hallazgo de joyas valoradas en 1,3 millones de euros en una caja fuerte de su despacho, que está relacionado con los supuestos delitos de contrabando y delito fiscal que se le imputan. El juez Calama atribuye a Zapatero los delitos de tráfico de influencias, blanqueo de capitales, contrabando y delito fiscal, y lo sitúa como líder de una red jerarquizada que habría cobrado comisiones ilegales a cambio de gestiones en favor de determinadas empresas.

Sin embargo, en esta ocasión, la declaración se centró únicamente en la presunta influencia en el rescate de Plus Ultra, un caso que ha generado gran controversia política y mediática. La comparecencia de Zapatero se produce en un contexto de intensa actividad judicial en España, donde varios casos de corrupción salpican a la clase política.

El expresidente socialista se convierte así en el primer jefe de Gobierno en la historia democrática española en declarar ante un juez como investigado por corrupción. Durante su declaración, Zapatero negó haber realizado gestiones ante la Administración para favorecer a Plus Ultra, una aerolínea que operaba vuelos entre España y Venezuela y que se vio gravemente afectada por la crisis del Covid-19.

Según la investigación, el rescate se habría concedido de manera irregular, y Zapatero habría intervenido para agilizar el proceso a cambio de supuestas comisiones. No obstante, el expresidente sostiene que su actuación fue completamente legal y que no existe ninguna prueba que demuestre lo contrario. Este caso ha reabierto el debate sobre la financiación de los rescates públicos durante la pandemia y la necesidad de mayor transparencia en la concesión de ayudas.

El Partido Popular ha solicitado medidas cautelares contra Zapatero, aunque el juez aún no se ha pronunciado al respecto. Por otro lado, la defensa del expresidente ha anunciado que recurrirá la decisión del juez de no aplazar la declaración sobre las joyas, un asunto que califica de estrictamente personal y sin relación con la causa principal. Mientras tanto, la opinión pública sigue de cerca el desarrollo de este proceso, que podría tener importantes repercusiones políticas.

La investigación continúa abierta y se esperan nuevas diligencias en las próximas semanas, mientras que Zapatero mantiene su inocencia y confía en que la justicia demostrará que no cometió ningún delito





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