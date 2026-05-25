Zapatero nega haber participado en el rescate de Plus Ultra y haber presionado a funcionarios

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha negado haber participado en el rescate de Plus Ultra o haber presionado a funcionarios en el caso de la empresa constructora, según ha explicado a elDiario.es Luis Arroyo, que dice hablar en nombre del entorno del exdirigente socialista.

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha negado tajantemente haber participado en el rescate de Plus Ultra o haber realizado ningún trabajo para la compañía, según ha explicado a elDiario.es Luis Arroyo, que dice hablar en nombre del entorno del exdirigente socialista.

Zapatero se encuentra sorprendido ante las actuaciones del juez José Luis Calama que por organización criminal, falsedad y tráfico de influencias en el caso de Plus Ultra, al considerar que se hacen unas conexiones de vinculaciones que son auténticamente disparatadas. Zapatero afirma rotundamente que nunca ha presionado ningún funcionario con respecto de Plus Ultra y se encuentra asimismo sorprendido de que puedan atribuirle una trama delictiva.

También explica el expresidente, según su entorno, que él no dio ninguna instrucción para constituir una empresa en Dubái para recibir una comisión. El expresidente atribuye la causa al contexto político de 2023 por haber comenzado de manera muy destacada a defender al Gobierno de Sánchez en la campaña electoral. Según Zapatero, los informes de la UDEF hacen unas conjeturas completamente disparatadas y le atribuyen una conducta delictiva muy grave.

Zapatero defiende que desde 2012 trabaja en multitud de causas, algunas remuneradas y otras no y que él tiene acceso a determinadas personas porque ha sido presidente del gobierno durante siete años. Con todo, ha concluido que sus actuaciones han sido perfectamente legales y que no tiene cuentas pendientes con el fisco.

La línea de investigación del caso Plus Ultra que afecta a Zapatero versa principalmente sobre sus contactos para la obtención de contratos, con el tráfico de influencias como eje de las pesquisas contra el expresidente del Gobierno





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