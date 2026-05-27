Zapatero imputado por tráfico de influencias y blanqueo de capitales

El expresidente del Gobierno, José Luis Zapatero, ha sido imputado por la Fiscalía Anticorrupción por tráfico de influencias y blanqueo de capitales, en relación con el rescate de 53 millones de euros concedido a la aerolínea Plus Ultra en la pandemia. La investigación apunta a una posible relación personal y económica entre Zapatero y algunos empresarios investigados por lavado de dinero en Venezuela.

El levantamiento del secreto que pesaba sobre la investigación permite conocer el ramillete de indicios reunidos y la tesis policial para empezar a investigar al expresidente dentro del caso Plus Ultra , el rescate con 53 millones de dinero público a la compañía que vuela a Venezuela.

El sumario del caso Zapatero atribuye a las hijas del presidente un puesto clave en la red de tráfico de influenciasha sacudido un escenario político a prueba de conmociones. Las causas judiciales que afectan al Gobierno de Pedro Sánchez parecían no dejar hueco a un nuevo escándalo.

Pero el presidente Zapatero es un símbolo de la izquierda, un referente en tiempos de resistencia para el espacio progresista, asediado por noticias negativas para el Ejecutivo y casi resignado al mantra del cambio de ciclo en España.

La instrucción del juez Juan Carlos Peinado contra la mujer de Sánchez, el juicio y condena al exfiscal general por la filtración de una información o las ventajas para Víctor de Aldama, investigado por graves delitos, por colaborar en la investigación a dos secretarios de Organización del PSOE, mantienen en guardia a un sector de los ciudadanos que asisten a la celebración del juicio de Kitchen sin que nunca se investigara a Mariano Rajoy ni se sentara en el banquillo a María Dolores de Cospedal. Con estos precedentes, la imputación de Zapatero ha encendido las alarmas sobre la proporcionalidad de la medida





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