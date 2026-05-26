Zapatero enfrenta nueva comparecencia y aplazamiento judicial en la investigación del rescate de Plus Ultra

El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha sido citado por el Senado y la Audiencia Nacional para declarar sobre el rescate de Plus Ultra, mientras su defensa solicita posponer la comparecencia de junio. La investigación, que incluye denuncias de tráfico de influencias y blanqueo de capitales, ha provocado registros en sus oficinas y debate sobre la necesidad de registrar su domicilio.

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero , ha sido llamado a declarar ante la Comisión de Investigación del Senado sobre el llamado "caso Koldo", una investigación que se centra en el rescate financiero público de la aerolínea Plus Ultra .

La comparecencia, solicitada por el Partido Popular, tiene como objetivo recabar la declaración del IRPF del exmandatario desde que ocupó la Presidencia, la información sobre sus bienes y patrimonios tanto en territorio nacional como en el extranjero, así como las copias de las comunicaciones mantenidas con autoridades venezolanas vinculadas al rescate. En esta sesión, que tuvo lugar el pasado 2 de marzo, Zapatero fue interrogado sobre los 53 millones de euros que el Gobierno destinó a la compañía durante la pandemia y sobre la supuesta utilización de sus contactos personales y su capacidad de acceso a altos cargos de la Administración para favorecer intereses particulares.

Al mismo tiempo, el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha autorizado una solicitud del abogado del expresidente para aplazar la comparecencia judicial prevista para el 2 de junio. La petición se fundamenta en la necesidad de contar con más tiempo para preparar la defensa, tras el acceso concedido a las partes al sumario que investiga a Zapatero por presuntos delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales.

El magistrado ha calificado al exmandatario como presunto líder de una "estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias" cuya finalidad, según la acusación, habría sido la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante organismos públicos en favor de terceros, entre los que destaca Plus Ultra. La investigación, liderada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, ha incluido registros en la oficina de Zapatero y en las sedes de las empresas implicadas, aunque el juez Calama ha decidido no autorizar el registro del domicilio particular del ex presidente, argumentando que tal medida resultaría poco eficaz dado el nivel de alerta del entorno más cercano del investigado.

El Ministerio Público ha subrayado la gravedad de los hechos y la necesidad de llevar a cabo medidas proporcionales, idóneas y necesarias para el esclarecimiento de los delitos, mientras que la Agencia Anticorrupción ha respaldado los registros efectuados el 19 de mayo. En una declaración escrita, la Fiscalía explicó que la decisión de excluir el registro domiciliario responde a la consideración de que el entorno íntimo del expresidente ya se encuentra bajo vigilancia, lo que haría menos eficaz una medida tan intrusiva.

Paralelamente, el juez Peinado ha declarado acusada a Begoña Gómez, ex asesora del PP, exigiendo su comparecencia en una audiencia preliminar programada para el 9 de junio, lo que suma otro episodio al complejo entramado judicial que rodea a los responsables de la gestión del rescate de Plus Ultra. Esta cadena de actuaciones judiciales evidencia la creciente presión institucional para esclarecer los presuntos actos de corrupción vinculados al uso de fondos públicos durante la crisis sanitaria y la polémica gestión del rescate aéreo





expansioncom / 🏆 9. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

José Luis Rodríguez Zapatero Plus Ultra Tráfico De Influencias Audiencia Nacional Corrupción

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Juez pede información a las hijas de Zapatero y a Plus Ultra sobre presunto isOpenematicoEl juez solicitó a la UDEF y a la SEPI précia de toda la documentación relacionada con Plus Ultra y otras empresas vinculadas al caso

Read more »

Audiencia Nacional imputó a José Luis Rodríguez Zapatero por el caso Plus UltraLa UDEF encontró pendrives, discos duros, joyas y siete agendas en el despacho del expresidente Zapatero, que podrían ser cruciales para la investigación del caso Plus Ultra.

Read more »

Plus Ultra: Nuevos detalles en la investigación sobre José Luis ZapateroEl caso Plus Ultra revela nuevos detalles por el expresidente de España José Luis Zapatero, pero hay elementos importantes que aún no han sido incluidos en el sumario

Read more »

Investigación en el caso de Plus Ultra y su conexión con José Luis Rodríguez ZapateroEl juez inauguró una nueva etapa investigando zuel caso en que ha imputado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero

Read more »