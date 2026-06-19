Zapatero defiende a su secretaria Gertrudis Alcázar en la Audiencia Nacional

El ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero ha intervenido en defensa de su secretaria Gertrudis Alcázar ante el juez José Luis Calama, mientras la Audiencia Nacional investiga presuntas irregularidades financieras y de tráfico de influencias en el proyecto Plus Ultra.

José Luis Rodríguez Zapatero acudió a una audiencia ante el juez José Luis Calama con el objetivo de apoyar públicamente a una de las personas de mayor confianza de su círculo cercano, su secretaria Gertrudis Alcázar .

En su intervención, el ex presidente describió a la funcionaria como una excelente trabajadora que ha cumplido con sus tareas desde el año 2000 y que siempre ha actuado conforme a sus indicaciones. Zapatero destacó la lealtad de Alcázar y la cercanía que ha mantenido con él durante su mandato, reforzando su postura ante las acusaciones que se han presentado en la investigación de la Audiencia Nacional.

No obstante, la declaración no detalla las razones detrás de la acusación de que la secretaria podría haber participado en actividades ilícitas vinculadas al proyecto Plus Ultra. El papel de Gertrudis Alcázar en la administración de Zapatero se ha centrado en la organización de la agenda, la gestión documental y las comunicaciones del expresidente, tareas que, según los documentos, iban más allá de las labores puramente administrativas.

En los expedientes de la Audiencia Nacional se sugiere que la secretaria pudo haber ejercido una influencia indebida en la toma de decisiones y en la asignación de recursos, aspectos que ponen en tela de juicio la integridad de los procesos internos del gobierno. Al mismo tiempo, la investigación exhumó los movimientos patrimoniales de Alcázar, con el fin de verificar la existencia de posibles irregularidades financieras vinculadas al caso de tráfico de influencias y blanqueo de capitales que la UDEF habría presuntamente cometido.

El expediente también subraya la cercanía familiar de la secretaria, ya que pertenece a una familia con seis hermanas, entre las cuales figura Antonia Alcázar, alcaldesa socialista de Velilla de San Antonio. Este dato alimenta la sospecha de que la red de contactos de la familia podría haber facilitado la comisión de delitos.

La Audiencia Nacional analiza con detenimiento la estructura que, en teoría, debería haber estado bajo el control de Alcázar, y examina la relación entre su posición y la magnitud de los recursos asignados en el proyecto Plus Ultra. La investigación busca determinar si hubo un encubrimiento organizado cuando se produjo la transferencia de fondos, o si la secretaria simplemente actuó como mensajera.

Finalmente, la investigación en curso apunta a un entramado de normativas y a una posible colusión entre funcionarios y actores del sector privado. El juez de la Audiencia Nacional ha redactado una sentencia preliminar que abandonó la candidatura de otras personas vinculadas al caso, pero mantiene firmes las sospechas sobre la participación de Alcázar.

Este caso ha reactivado el debate público sobre la transparencia y la rendición de cuentas en la política española, recordando la importancia de los controles internos y la vigilancia judicial sobre las figuras de poder





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