Zapatero declara como imputado en el caso Plus Ultra: el juez Calama le interroga por las joyas halladas en su despacho

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero comparece este miércoles ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama como investigado por delitos de corrupción, fraude fiscal y contrabando. La declaración se produce después de que se ampliaran los cargos por el hallazgo de joyas valoradas en 1,3 millones de euros en una caja fuerte de su despacho.

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero compareció este miércoles ante el juez José Luis Calama de la Audiencia Nacional en calidad de imputado por el caso Plus Ultra.

La cita judicial, que se extendió por varias horas, marcó un hito al ser la primera vez que un expresidente democrático es investigado por corrupción. La declaración se centró en dos aspectos clave: los presuntos delitos de corrupción relacionados con la concesión de ayudas a la aerolínea Plus Ultra y el hallazgo de joyas valoradas en 1,3 millones de euros en una caja fuerte de su despacho en la calle Ferraz.

La defensa de Zapatero había intentado evitar que se le preguntara por las joyas, argumentando que los nuevos delitos de fraude fiscal y contrabando imputados el pasado viernes se basaban en información ya conocida; sin embargo, el juez Calama rechazó la petición y el expresidente tuvo que responder a todas las preguntas. Durante la comparecencia, trascendió que Zapatero sopesa solicitar la suspensión temporal de su militancia en el PSOE si el juez impone medidas cautelares.

Según fuentes de su entorno, esta decisión evitaría al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tener que tomar una medida tan complicada y permitiría a Zapatero comparecer en el Congreso y en el Comité Federal sin la losa de una posible imputación formal. La estrategia busca también preservar la imagen del partido ante la opinión pública, aunque la oposición ya ha reaccionado con dureza, exigiendo explicaciones y responsabilidades políticas.

La declaración de Zapatero se produce en un contexto de máxima tensión política, con el caso Plus Ultra sumándose a otros escándalos de corrupción que han salpicado al socialismo. Desde primera hora de la mañana, Zapatero acudió a la Audiencia Nacional acompañado de su equipo legal. Las fuentes informan que el expresidente llegó tranquilo pero consciente de la gravedad del momento. La sesión, a puerta cerrada, fue seguida de cerca por medios de comunicación y ciudadanos.

La investigación, a cargo del juez Calama, también ha implicado a otros altos cargos del PSOE, y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha realizado registros en varios domicilios y despachos. El caso Plus Ultra se originó por las supuestas irregularidades en la concesión de avales públicos a la aerolínea, que finalmente quebró, causando un agujero millonario al Estado.

El hallazgo de las joyas añadió una nueva dimensión al caso, elevando las sospechas sobre el patrimonio del expresidente. La declaración de hoy es solo un paso en un largo proceso judicial que podría prolongarse durante meses, pero ya ha marcado un antes y un después en la historia política española





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