Zapatero declara ante la Audiencia Nacional por el rescate de Plus Ultra y las joyas de su despacho

El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero se enfrenta a una declaración judicial por seis delitos, entre ellos tráfico de influencias, en torno al rescate de la aerolínea Plus Ultra y por la posesión de joyas valoradas en 1,3 millones de euros. El juez José Luis Calama le interroga sobre ambos asuntos tras rechazar aplazar la parte de las joyas. El PP pedirá la retirada de su pasaporte y otras acusaciones estudian solicitar prisión provisional. El Gobierno mantiene su confianza en él y evita el debate ético.

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero declaró este miércoles ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama imputado por seis delitos, entre ellos tráfico de influencias y cohecho, en relación con el rescate de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra en 2021 y por la posesión de joyas valoradas en 1,3 millones de euros halladas en su despacho.

Zapatero, que se convirtió en el primer expresidente citado judicialmente por sospechas de liderar una red de tráfico de influencias, negó haber ejercido presiones para favorecer a la compañía aérea y deberá responder sobre el origen y el contexto de los objetos de valor. La declaración se desarrolló bajo un estricto protocolo de seguridad que incluyó la retirada de teléfonos móviles a los letrados presentes, similar al que se aplica en el Tribunal Supremo.

Fuentes jurídicas indicaron que el juez Calama le interrogó tanto por las gestiones presuntamente realizadas para conseguir la ayuda pública a Plus Ultra como por las joyas, tras rechazar el intento de la defensa de aplazar este segundo bloque. Zapatero llegó a la Audiencia entre abucheos y gritos de "ladrón" y "sinvergüenza" por parte de un grupo de ciudadanos.

El Partido Popular, que coordina las acusaciones populares en el caso, anunció que solicitará la retirada del pasaporte del exmandatario por riesgo de fuga y consulta con otras acusaciones, entre ellas Vox, Hazte Oír e Iustitia Europa, la posibilidad de pedir prisión provisional. Por su parte, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, exigió que Zapatero explique "a cambio de qué" le regalaron las joyas y cuándo las recibió, cuestionando su valoración.

El Gobierno, en boca de la ministra de Ciencia, Diana Morant, expresó su confianza en que el expresidente ofrecerá explicaciones "absolutamente razonables" y evitó entrar en el debate ético, subrayando que no existe coordinación con Zapatero más allá de los contactos personales. Morant vinculó la aparición del caso con el desencuentro reciente entre el presidente Pedro Sánchez y Estados Unidos, sugiriendo una posible filtración interesada.

La sesión se produjo después de que el juez Calama diera un mes a Zapatero para preparar su defensa desde la citación del 19 de mayo. Las acusaciones populares también tienen la facultad de intervenir en la vista y podrán plantear sus peticiones tras la declaración. Entre los presentes en las inmediaciones del tribunal se vio a Álvaro de Marichalar, hermano del exmarido de la infanta Elena, en una protesta contra el expresidente





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