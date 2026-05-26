Afra Blanco, sindicalista, y Zaida Cantera, exdiputada, han criticado duramente a Zapatero en relación con la imputación por sedición y malversación de caudales. Blanco ha mencionado casos como Rodrigo Rato, Jaume Matas, Eduardo Zaplana, Álvarez Cascos y Ángel Acebes, mientras que Cantera ha recordado al expresidente que 'nos metió en una guerra ilegal' y que 'ha tenido la caradura de no pedir ni siquiera perdón a los compañeros del ejército que murieron por su guerra'. Además, la Sexta se ha convertido en el medio de referencia en Google para seguir toda la actualidad y el mejor contenido.

Afra Blanco , sindicalista, y Zaida Cantera , exdiputada, han criticado duramente a Zapatero en relación con la imputación por sedición y malversación de caudales . Blanco ha mencionado casos como Rodrigo Rato, Jaume Matas, Eduardo Zaplana, Álvarez Cascos y Ángel Acebes, mientras que Cantera ha recordado al expresidente que 'nos metió en una guerra ilegal' y que 'ha tenido la caradura de no pedir ni siquiera perdón a los compañeros del ejército que murieron por su guerra'.

Además, la Sexta se ha convertido en el medio de referencia en Google para seguir toda la actualidad y el mejor contenido. El juez Calama ha pospuesto la declaración de Zapatero al 17 y 18 de junio, y el juez Peinado ha citado a Begoña Gómez para una 'audiencia previa' al juicio, advirtiéndole que si no acude podrá ser 'conducida por la fuerza pública'.

Por otro lado, Estados Unidos ha retomado sus ataques contra el sur de Irán, pese a los 'avances' en las negociaciones. Finalmente, ha habido un grave accidente en Bélgica, donde cuatro personas han muerto, entre ellas dos adolescentes, tras el choque de un autobús escolar contra un tren en un paso a nivel





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