Zapatero como presunto 'vértice' de trama de tráfico de influencias en favor de Calama

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha dictado una providencia en la que atiende la petición formulada por la defensa del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, quien le sita como presunto 'vértice' de una trama de tráfico de influencias en favor de Calama.

Madrid (EFE). - El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha aplazado a los días 17 y 18 de junio la declaración del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en la investigación donde le sitúa como presunto 'vértice' de una trama de tráfico de influencias en beneficio de Calama.

En la providencia en la que atiende la petición formulada por la defensa del también exlíder socialista, el juez Calama fija dos fechas para su comparecencia, los días 17 y 18 de junio a las 09:00 horas en la Audiencia Nacional. El juez Calama sostiene que Zapatero, a la cabeza de una presunta red de influencias, aportaría sus 'contactos institucionales y empresariales de alto nivel' de cara a conseguir decisiones y ventajas a favor de terceros, esencialmente Plus Ultra.

Según la tesis del juez, el expresidente habría canalizado beneficios económicos hacia el expresidente y su 'entorno más próximo'. En torno a esta estructura, el juez sostiene que se construyó todo un entramado de empresas -algunas instrumentales y sin actividad real- para canalizar beneficios económicos hacia terceros. La causa, centrada en un presunto delito de tráfico de influencias, también ve indicios de otros delitos, como blanqueo y organización criminal.

En torno a esta trama, el juez Calama cita a Zapatero como investigado para el próximo 2 de junio, en lo que era la primera vez que un juez acordaba investigar a un expresidente del Gobierno. Ahora, en la providencia en la que acepta la petición de su defensa, el juez fija dos fechas para su declaración, los días 17 y 18 de junio a las 09:00 horas en la Audiencia Nacional





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