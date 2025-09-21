YouTube elimina el canal de Nicolás Maduro en medio de tensiones con Estados Unidos

El canal oficial del presidente venezolano, Nicolás Maduro, desaparece de YouTube sin explicaciones, generando controversia y elevando las tensiones con Estados Unidos. La medida llega en un contexto de fricciones por el despliegue naval estadounidense en el Caribe y acusaciones de injerencia.

En medio de las crecientes tensiones diplomáticas entre Venezuela y Estados Unidos , el canal oficial del presidente venezolano, Nicolás Maduro , ha sido inexplicablemente eliminado de YouTube este viernes. La cuenta, que anteriormente contaba con más de 233.000 suscriptores y era una de las principales fuentes de información del gobierno venezolano, ahora muestra un mensaje de error al intentar acceder.

La plataforma de YouTube no ha emitido ningún comunicado oficial para explicar la abrupta desaparición del canal, y el gobierno de Caracas tampoco se ha pronunciado al respecto, lo que ha intensificado las especulaciones sobre las razones detrás de esta medida. La cuenta aún aparece en los resultados de búsqueda de YouTube, pero al intentar acceder, los usuarios se encuentran con el mensaje 'Esta página no está disponible. Disculpa las molestias. Prueba a realizar otra búsqueda', indicando que el contenido ha sido eliminado o restringido de alguna manera.\Telesur, un medio de comunicación multiestatal, ha denunciado la eliminación del canal, calificándola como un acto injustificado y sin explicaciones previas. El medio ha vinculado esta acción con lo que denomina una 'guerra híbrida' que, según su análisis, Estados Unidos estaría llevando a cabo contra Venezuela. Esta acusación se produce en un contexto de creciente tensión entre Caracas y Washington, exacerbada por el reciente despliegue naval estadounidense en el Caribe. El gobierno de Maduro ha interpretado este despliegue como un intento de injerencia y de promover un 'cambio de régimen' en el país, mientras que Estados Unidos justifica la operación como una iniciativa para combatir el narcotráfico. Esta situación pone de manifiesto la complejidad de las relaciones bilaterales y la creciente desconfianza entre ambas naciones, alimentando un clima de incertidumbre y especulación sobre el futuro de la diplomacia entre Venezuela y Estados Unidos.\Esta no es la primera vez que el presidente Maduro se enfrenta a desafíos con plataformas digitales y compañías tecnológicas. En agosto de 2024, el mandatario ordenó el bloqueo temporal de la red social 'X' (anteriormente Twitter), que aún permanece inaccesible para los usuarios en Venezuela. Asimismo, en el mismo mes, Maduro acusó a TikTok de fomentar una 'guerra civil' después de que la plataforma suspendiera una transmisión en vivo sobre las protestas electorales que resultaron en 28 muertes y más de 2.400 detenciones, según fuentes oficiales. En diciembre del mismo año, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela impuso una multa de aproximadamente 10 millones de dólares a TikTok por 'negligencia' en la supervisión de contenidos virales que, según las autoridades, fueron responsables de la muerte de tres jóvenes y casos de intoxicación en escuelas. La eliminación del canal de YouTube de Maduro representa un duro golpe para el chavismo, ya que esta plataforma era una de sus principales herramientas para la difusión de mensajes, discursos presidenciales, programas semanales y comunicados oficiales. La desaparición repentina del canal ha dejado a sus seguidores sin una importante vía para acceder a la información y a las comunicaciones del gobierno, exacerbando la incertidumbre en un momento de alta tensión política





Venezuela Estados Unidos Nicolás Maduro Youtube Tensiones

