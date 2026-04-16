Yolanda Díaz rechaza el teletrabajo obligatorio y defiende su voluntariedad

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, se muestra en contra de imponer el teletrabajo obligatorio, defendiendo que esta modalidad laboral debe ser siempre voluntaria, y señala que España ya cuenta con una Ley de Teletrabajo que lo permite bajo esa premisa.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y titular de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz , ha manifestado de forma clara su postura contraria a la imposición del teletrabajo obligatorio. En una reciente entrevista concedida a Onda Cero, Díaz respondió a una pregunta sobre un potencial documento que Bruselas estaría considerando aprobar, el cual plantearía la implantación de un día de teletrabajo a la semana con el objetivo de mitigar los costes energéticos agravados por la guerra en Irán.

La ministra enfatizó que su convicción se basa en el principio de voluntariedad: "No soy partidaria de obligar a nadie a nada. Creo que el criterio es la voluntariedad". Díaz recordó que España ya cuenta con un marco legal sólido en materia de teletrabajo, establecido a través de la Ley de Teletrabajo. Esta legislación, surgida de un fructífero diálogo social, otorga a las empresas españolas la potestad de implementar el trabajo a distancia, siempre y cuando sea una decisión consensuada y voluntaria por parte de los empleados. La ministra destacó la flexibilidad y la capacidad de adaptación del teletrabajo, señalando que "es verdad que en todas las crisis, como en la gestión de la DANA y las últimas recientes, siempre recordamos que el teletrabajo, o el trabajo a distancia, es una de las medidas". Esta afirmación subraya la utilidad del trabajo remoto como herramienta flexible en situaciones excepcionales o de emergencia. Asimismo, Díaz apuntó que muchas de las recomendaciones que la Comisión Europea está diseñando ya se encuentran implementadas en la práctica en el territorio español, demostrando la proactividad del país en la adopción de modelos laborales modernos y eficientes. En un análisis más profundo sobre la situación energética y sus repercusiones, la vicepresidenta del Gobierno señaló que el impacto de la guerra en Irán sobre la economía española no se equipara a la severidad de las consecuencias que están experimentando otros estados miembros de la Unión Europea. Esta diferenciación en el impacto energético es un factor clave que podría influir en la necesidad y el alcance de las medidas a implementar en España en comparación con otros países europeos. La voluntariedad en la adopción del teletrabajo, como defendió Díaz, se alinea con la filosofía de fomentar la flexibilidad y la autonomía en el ámbito laboral, reconociendo que cada país y cada empresa tienen realidades y capacidades distintas para afrontar los desafíos económicos y energéticos actuales. La ministra reiteró su compromiso con un modelo laboral que priorice el bienestar de los trabajadores y la competitividad de las empresas, siempre a través de acuerdos y consensos que garanticen un equilibrio sostenible





sextaNoticias / 🏆 21. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Yolanda Díaz Teletrabajo Voluntariedad Bruselas Costes Energéticos

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Xi dice a Sánchez que China y España están 'del lado correcto de la historia' ante la 'ley de la selva'El presidente chino ha opinado la relación bilateral debe crear un vínculo aún más sólido entre China y la Unión Europea

Read more »

Almeida: El Ayuntamiento devolverá la tasa de basuras de 2025 solo si la ley lo permiteEl alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, anunció que la devolución de la tasa de basuras de 2025, declarada nula por el TSJM, se realizará solo en los casos en que la ley lo permita, dependiendo de la decisión de recurrir la sentencia. La oposición pide la devolución general del dinero.

Read more »

Nueva Ley de Comedores Escolares Promueve Alimentación Saludable en EspañaA partir de este jueves, todos los colegios españoles deben limitar los fritos y el azúcar en sus menús, ofreciendo más fruta, verdura y pescado. La ley, publicada hace un año, establece períodos de adaptación para cumplir con la prohibición de bollería industrial y la reducción de carne roja, promoviendo alimentos de temporada y ecológicos. También se enfoca en la reducción de residuos y el uso de técnicas culinarias más saludables, así como la promoción del agua. Se establece la obligación de reducir la generación de residuos y desperdicio alimentario, con la recogida separada para su posterior reciclado, y reducir la sal en ciertos productos para abril de 2027.

Read more »

Arcadi España defiende la vuelta del impuesto a las energéticas y rechaza el "infierno fiscal"El nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, se estrena en el Congreso defendiendo la recuperación del impuesto temporal a las energéticas, argumentando que enviará un mensaje de unidad y justicia fiscal. España también rechaza las críticas sobre un "infierno fiscal" en España, señalando que la presión fiscal está por debajo de la media europea y que el Gobierno ha progresado en la progresividad fiscal. La oposición, representada por el PP, cuestiona la negativa a deflactar el IRPF ante la inflación, recordando acciones previas del propio ministro.

Read more »

Presidente de Chile anuncia proyecto de ley para "reconstrucción nacional y desarrollo económico"El presidente chileno, José Antonio Kast, presentó un proyecto de ley con más de 40 medidas enfocadas en competitividad tributaria, empleo formal, agilización de estudios ambientales, certeza jurídica y contención del gasto público. La iniciativa busca abordar diversas emergencias que afectan la seguridad, economía y bienestar de los ciudadanos, incluyendo un plan para cerrar fronteras.

Read more »

Francia debate una controvertida proposición de ley para luchar contra 'las nuevas formas de antisemitismo'La iniciativa pretende ampliar el ámbito de aplicación del delito de apología del terrorismo y, de aprobarse, podría sancionar “la incitación a la destrucción de un Estado reconocido por Francia”. Sus detractores consideran que supone un peligro para la libertad de expresión, en particular cualq...

Read more »