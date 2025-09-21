Yolanda Díaz: 'La reducción de jornada será ley'

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, analiza en una entrevista con EL PAÍS los desafíos del Ejecutivo, tras el fracaso de la reducción de jornada laboral en el Congreso. Habla del embargo de armas a Israel, la situación en Palestina y las perspectivas de futuro de su agenda política.

Yolanda Díaz , vicepresidenta segunda del Gobierno, ministra de Trabajo y líder de Sumar , concede una entrevista a EL PAÍS una semana después de uno de los momentos más difíciles en el Ejecutivo: la derrota en el Congreso de su propuesta para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales. A pesar de este revés, Díaz muestra su firme determinación de seguir luchando por esta y otras medidas en beneficio de los trabajadores.

Consciente de las dificultades que enfrenta el Gobierno debido a escándalos de corrupción, Díaz aboga por acelerar el ritmo y enfocarse en la agenda social con mayor ahínco.\En relación al retraso en la aprobación del embargo de armas a Israel, Díaz explica que el real decreto llegará al próximo Consejo de Ministros, pues es un compromiso con los derechos humanos, la causa palestina y la legalidad internacional. Respecto a la discrepancia entre el anuncio de no vender armas y la existencia de contratos vigentes, aclara que se trata de una materia compleja que implica la defensa y el uso de tecnologías en diversos sistemas. Reitera el compromiso de acabar con todo el comercio de armas con Israel y eliminar cualquier resquicio, describiendo al Gobierno de Netanyahu como un criminal de guerra que practica un genocidio en Palestina. Sobre la prohibición de banderas palestinas en los colegios madrileños, Díaz critica la restricción de la libertad y hace un llamamiento a la comunidad educativa a oponerse a la orden de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.\Ante la pregunta de si se ha planteado dimitir tras el fracaso de la reducción de jornada laboral en el Congreso, Díaz responde negativamente, argumentando que la situación es distinta a la de la reforma laboral. Considera que la reducción de jornada será ley, destacando la importancia del registro horario y el derecho a la desconexión digital. Atribuye el fracaso parlamentario a la oposición de PP, Vox y Junts, pero confía en alcanzar un acuerdo con este último, ya que se han mantenido negociaciones y esta reforma va acompañada de un plan para modernizar las pequeñas empresas y los autónomos. Díaz revela que, aunque no se ha vuelto a hablar directamente de esta materia, retomará las negociaciones con Junts y presentará nuevamente el proyecto cuando los sindicatos y actores relevantes den su respaldo. Además, destaca el apoyo del presidente del Gobierno a la reducción de la jornada laboral y su convicción sobre la necesidad de trabajar menos y mejor, considerándolo un elemento clave para ofrecer esperanza a la ciudadanía. La entrevistada enfatiza la necesidad de abordar los márgenes empresariales en España, donde la economía crece al 3,2%





elpais_espana / 🏆 22. in ES Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Yolanda Díaz Sumar Jornada Laboral Israel Palestina

España Últimas Noticias, España Titulares

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Esquerra presiona al Gobierno para facilitar la acogida en España de refugiados palestinosERC registra una PNL en el Congreso para exigir al Ejecutivo 'mecanismos extraordinarios de acogida' y de 'reagrupamiento familiar' para palestinos equiparables a los que se diseñaron para ucranian...

Leer más »

Los promotores de la regularización de migrantes reprochan al Gobierno dejarla morirLa ILP para regularizar a medio millón de migrantes lleva más de 15 meses bloqueada en el Congreso y las conversaciones han vuelto a estancarse desde principios de verano.

Leer más »

El Gobierno de Almeida repone la placa a Largo Caballero que fue retirada ilegalmente a martillazosLa placa luce desde este jueves en la fachada de la Junta Municipal de Chamberí después de que el pasado julio el Tribunal Supremo ordenara al Ayuntamiento que la devuelva a su sitio...

Leer más »

El Gobierno anuncia medidas para proteger a los menores de la publicidad de alimentos insanosEl ministro de Consumo, Pablo Bustinduy explicó que los menores en España son expuestos a más de 4.000 anuncios de comida poco saludable al año.

Leer más »

El Congreso pide al Gobierno la jubilación anticipada para los empleados del sector químico y refinerías quizá antes de añoLicenciada en Periodismo y estudios en Lingüística por la Universidad Complutense de Madrid. Se incorporó a EXPANSIÓN en 2006 y a Unidad Editorial (antes Recoletos) en 2001, donde trabajó también en Correo Farmacéutico y Diario Médico después de pasar por otros medios como Telecinco y RNE.

Leer más »

El Gobierno de Trump busca el respaldo del Congreso para vender armas a Israel por 6.400 millones de dólaresEl paquete previsto incluye principalmente 30 helicópteros de ataque AH-64 Apache y unos 3.250 vehículos de asalto de infantería para el Ejército israelí, en plena ofensiva en Ciudad de Gaza....

Leer más »