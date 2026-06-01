Yolanda Díaz exige un nuevo decreto urgente para prorrogar las medidas contra la inflación tras la guerra en Irán

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha pedido la aprobación inmediata de un decreto ley que restablezca las ayudas que han decaído, como la rebaja del IVA energético y la congelación de alquileres, para paliar el impacto de la inflación en familias y empresas. El Gobierno, por su parte, analiza qué medidas extender más allá del 30 de junio.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz , ha exigido este lunes la aprobación urgente de un nuevo decreto ley que recupere las medidas que han decaído, como consecuencia de las subidas de precios provocadas por el conflicto en Irán.

Durante su intervención en unas jornadas del colectivo empresarial AlianzAS en el Congreso de los Diputados, Díaz ha subrayado que la inflación se sigue notando en el bolsillo de las familias y empresas, por lo que es necesario restablecer de manera inmediata el paquete de ayudas, que incluía la reducción del IVA aplicable a la electricidad y al gas natural, briquetas, pellets y leña, que ha pasado del 10% al 21% desde este lunes. También ha insistido en reactivar la congelación de los contratos de alquiler, medida que fue rechazada en el Congreso y que ella califica como "la emergencia nacional de España" en la actualidad.

Las medidas originales, implementadas en marzo tras el estallido del conflicto en Oriente Medio, se han desactivado gradualmente a partir del 1 de junio. Díaz, líder de Sumar, ha aprovechado su presencia en el Congreso para presionar al Ejecutivo y demandar acciones rápidas para mitigar el impacto económico en la población y el tejido productivo.

Fuentes del Ministerio de Economía, dirigido por Carlos Cuerpo, han confirmado que el Gobierno está evaluando los efectos de las medidas desplegadas para hacer frente a la guerra en Irán y se reunirá con los agentes sociales en las próximas semanas para decidir cuáles extender o adaptar más allá del 30 de junio. Estas mismas fuentes han defendido la efectividad de las ayudas adoptadas para proteger el poder adquisitivo de hogares y empresas, pero han indicado que es necesario calibrar las medidas de apoyo que puedan requerirse una vez expire el plazo.

Entre las medidas que dejaron de aplicarse este lunes se encuentran la rebaja del IVA de la electricidad y el gas natural, así como el recorte del Impuesto Especial sobre la Electricidad. El departamento económico subraya que la capacidad de refino de España y el despliegue de las energías renovables sitúan al país en mejores condiciones que el resto de socios de la Unión Europea para afrontar el verano con garantías, aunque reconocen la persistencia de presiones inflacionarias derivadas de la inestabilidad geopolítica.

El debate sobre la prórroga de las medidas de carácter social y económico se enmarca en un contexto de incertidumbre por el conflicto en Irán y sus repercusiones en los precios de la energía. Mientras la vicepresidenta Díaz aboga por restaurar urgentemente la protección a familias y empresas, el Ministerio de Economía adopta un enfoque más comedido, priorizando el análisis de impacto y el diálogo con los sectores afectados.

La posibilidad de volver a congelar los alquileres promete ser un punto de confrontación en el Congreso, dado su rechazo previo. Asimismo, la discusión sobre el IVA energético y otros beneficios fiscales pondrá a prueba la capacidad de negociación del Gobierno en un escenario donde laflation sigue siendo una preocupación central para la economía española.

La decisión final dependerá de la evolución de los precios y de la evaluación técnica que se realice en las próximas semanas, con el 30 de junio como fecha límite clave para la renovación o modificación del paquete de medidas extraordinarias





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