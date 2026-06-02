Yolanda Díaz critica a las tres derechas por tumbar el decreto de alquiler y se muestra abierta a negociar con Junts

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, acusa a PP, Vox y Junts de bloquear la prórroga de alquileres topados al 2% y se muestra dispuesta a negociar un nuevo decreto ómnibus.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz , ha asegurado este martes que sigue dispuesta a negociar lo que sea menester con Junts para que la formación independentista se avenga a apoyar un nuevo decreto ómnibus que incluya la reactivación de la prórroga de los alquileres que venzan en 2026 y 2027.

En una entrevista en RNE, Díaz se ha mostrado muy crítica con los independentistas y también con PP y Vox, a quienes ha calificado repetidamente como las tres derechas. Las tres derechas tumbaron el decreto que permitió que miles de personas en España renovaran sus contratos de alquiler topados al 2%, y a mí me gustaría tener un PP que está del lado de la gente, pero el PP tumbó el decreto y, al igual que las otras dos derechas, se ha colocado del lado de los fondos buitre, de los que especulan con la vivienda, ha espetado la vicepresidenta.

Pese a elevar el tono de sus críticas contra Junts, con quien Sumar ha tratado de reconducir en las últimas semanas la negociación, Díaz ha insistido en que su formación está dispuesta a que el Gobierno acepte algunas de las exigencias de los independentistas a cambio de que estos apoyen un nuevo decreto, como la puesta en marcha del IVA franquiciado para los autónomos o rebajas fiscales para inquilinos. Pero la mirada no está puesta en el Gobierno, que hizo lo que tenía que hacer, sino en una oposición de las tres derechas que tumbó el primer decreto.

Es un caso insólito, y la ciudadanía tiene que saber lo que vota cada uno, ha espetado. Díaz ha subrayado que la situación de la vivienda es crítica y que el Gobierno ha actuado con medidas como el tope al 2% en los alquileres, pero que la oposición de derechas ha bloqueado estas iniciativas.

Ha insistido en que es necesario un gran acuerdo de país para abordar el problema de la vivienda, pero que mientras tanto, el Gobierno debe seguir legislando para proteger a los inquilinos. La vicepresidenta ha recordado que el decreto ómnibus incluía también otras medidas sociales como la revalorización de las pensiones o las ayudas al transporte, y que el bloqueo de las tres derechas ha perjudicado a millones de ciudadanos.

Díaz ha afirmado que Sumar seguirá trabajando para lograr los apoyos necesarios en el Congreso, pero que no puede depender de quienes han demostrado estar del lado de los especuladores. Ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de los partidos independentistas y ha señalado que, aunque las negociaciones son complejas, la puerta al diálogo no está cerrada.

En definitiva, Díaz ha querido dejar claro que el Gobierno no cejará en su empeño de mejorar las condiciones de vida de la gente, y que la oposición deberá rendir cuentas ante la ciudadanía por sus decisiones





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