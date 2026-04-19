Yolanda Díaz anuncia su retirada del Congreso al final de la legislatura: No irá en ninguna lista

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha confirmado que no se presentará a las próximas elecciones generales y cerrará su etapa parlamentaria al término de la legislatura actual. Asegura que es una decisión meditada y que la política debe ser una estación de paso, priorizando su vida privada y familiar.

Yolanda Díaz ha confirmado que al finalizar la presente legislatura pondrá fin a su trayectoria en el Congreso de los Diputados, declarando enfáticamente que no participará en ninguna lista electoral. Esta decisión, según ha explicado, fue tomada con un año de antelación y se fundamenta en su convicción de que la política debe ser una etapa transitoria en la vida de una persona.

En una entrevista concedida a la Cadena SER Galicia, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, transmitió un mensaje de calma y certeza respecto a la continuidad del Ejecutivo, asegurando que el Gobierno concluirá la legislatura sin ninguna duda. Díaz reiteró su compromiso con la acción política, independientemente de su posición, destacando que su objetivo principal es y siempre será contribuir al bien común y a la mejora de la vida de las personas a través de la política como herramienta de transformación social. La ministra, quien ya había anunciado en febrero su intención de no presentarse a las próximas elecciones generales, ha precisado ahora que su apartamiento de las listas será total, sin excepción alguna. Esta nueva etapa, según sus propias palabras, le permitirá dedicar más tiempo a su vida privada y a su hija Carmela, equilibrando así su faceta pública con su rol familiar. Si bien no descartó futuras vinculaciones con su tierra natal, Galicia, de la que se siente profundamente orgullosa, enfatizó que su prioridad actual es la finalización de la legislatura y el impulso de las normativas en las que el gobierno está trabajando. Respecto a la posibilidad de avalar candidaturas, Díaz subrayó que no siente la necesidad de apoyar a nadie en particular, manifestando su confianza en que las decisiones tomadas en su espacio político serán acertadas y bien recibidas. En este sentido, hizo un llamado a la unidad de las fuerzas de izquierda, promoviendo la creación de un proyecto que ofrezca esperanza a la ciudadanía progresista, poniendo el énfasis en los puntos de encuentro y no en las diferencias individuales. La ministra también criticó la política de confrontación, poniendo como ejemplo la acogida de menores, un área en la que Galicia y el Partido Popular, según su apreciación, no habían enfrentado problemas. Según Díaz, el Partido Popular se encuentra en una encrucijada por su alineamiento con Vox, un discurso que, a su juicio, está fortaleciendo a la extrema derecha y restando votos al propio PP. Criticó que Feijóo, desde su llegada a Madrid, se encuentra atrapado entre Vox y los sectores más radicales de su propio partido. En otro orden de asuntos, Yolanda Díaz anunció que llevará al Tribunal Constitucional cualquier intento de la Xunta de Galicia por controlar las bajas laborales, una medida incluida en el plan autonómico. La ministra argumentó que la competencia en materia de salud laboral es exclusiva del Estado y advirtió que, si el presidente Rueda insiste en implementar una norma que invada competencias estatales, se recurrirá al Constitucional para defender los derechos de los trabajadores. Díaz instó al presidente de la Xunta a anunciar en el Debate sobre el Estado de la Nación la implementación de medidas para agilizar la atención sanitaria y reducir las listas de espera, criticando la creación de un organismo relacionado con mutuas profesionales en lugar de abordar directamente los problemas del sistema público de salud. La vicepresidenta defendió la importancia de la sanidad pública y consideró que la apuesta de la Xunta por un modelo que no comparte va en detrimento de los ciudadanos. Finalmente, Díaz se refirió al decreto de vivienda que generó divisiones en el Gobierno, afirmando que si las tres derechas intentan tumbarlo, tendrán consecuencias negativas. Su salida de la primera línea política marca el fin de una etapa en la que fue artífice de importantes reformas como la laboral y las subidas del Salario Mínimo Interprofesional, consolidándose también como una crítica firme del empresariado





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