XXII Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana 2025: Recorrido y Horario

Más de 30.000 mujeres corren en Barcelona el 22 de noviembre por 7,5 km. Descubre el nuevo recorrido desde Sant Martí hasta el Arc de Triomf y cómo llegar.

La ciudad de Barcelona se preparará para acoger la XXII Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana el próximo domingo 22 de noviembre. Este evento deportivo reunirá a más de 30.000 mujeres para recorrer 7,5 kilómetros por las principales vías de la capital catalana. La organización ha confirmado que las inscripciones permanecerán abiertas hasta el jueves 19 de noviembre, siempre que existan dorsales disponibles.

Detalles Del Recorrido Y Salida

La prueba comenzará puntualmente a las 9.00 horas en una ubicación renovada para esta edición. La salida se situará en la calle Bac de Roda, específicamente en su confluencia con la calle Huelva, dentro del distrito de Sant Martí. Este nuevo punto de arranque permitirá una mejor organización del tráfico y una experiencia más fluida para las corredoras.

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El circuito diseñado por la Central Lechera Asturiana atraviesa hitos emblemáticos de la ciudad. Las participantes pasarán por Felip II, la avenida Meridiana y la calle Mallorca, desde donde podrán disfrutar de vistas panorámicas de la Sagrada Família. Esta ubicación estratégica ofrece un escenario visual único para la segunda parte de la prueba.

Tras superar la etapa inicial, el recorrido continuará por Sardenya, València, Castillejos y Pamplona. La ruta se dirige posteriormente hacia diferentes calles del barrio de Poblenou. Finalmente, las corredoras alcanzarán la meta en el paseo de Pujades, ubicada junto al famoso Arc de Triomf, donde concluirá la carrera oficial.

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Accesibilidad Y Transporte

Para facilitar el acceso al nuevo punto de salida en el distrito de Sant Martí, la organización recomienda encarecidamente el uso de transporte público. Esta medida busca reducir la congestión en las calles cercanas y garantizar la seguridad de todos los asistentes. Las corredoras deben planificar su llegada con antelación para evitar retrasos.

Las estaciones de metro Bac de Roda y Sant Martí, ambas situadas en la línea L2, son las opciones más convenientes. Estas paradas permiten llegar directamente a las proximidades del punto de inicio en la calle Bac de Roda. Los usuarios deben consultar los horarios de funcionamiento para asegurar que el servicio esté activo al momento de su traslado.

Actividades Postcarrera Y Bienestar

La jornada deportiva no finalizará inmediatamente al cruzar la línea de meta en el paseo de Pujades. El espacio ubicado junto al Arc de Triomf ofrecerá diversas actividades diseñadas para celebrar el deporte femenino y recompensar a las participantes. Este escenario se convertirá en un centro de celebración y comunidad al aire libre.

La Feria de la Corredora completará la oferta de ocio del día con propuestas específicas de fitness. Este espacio estará dedicado al bienestar, la diversión y la solidaridad, alineándose con los valores del evento. El fin de semana se consolidará como una fecha clave para el sector deportivo y el estilo de vida saludable en Barcelona.