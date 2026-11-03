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XV Carrera El Corte Inglés: Inscripciones y detalles de la prueba solidaria

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XV Carrera El Corte Inglés: Inscripciones y detalles de la prueba solidaria
El Corte Inglés · Santa Claus Run · Cruz Roja
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La XV Carrera de Papá Noel El Corte Inglés se celebra el 20 de diciembre en Madrid. Conocía precios, horarios y la donación a Cruz Roja para esta edición.

La organización de la XV Carrera de Papá Noel El Corte Inglés ha anunciado que la prueba deportiva familiar se llevará a cabo el próximo domingo 20 de diciembre en Madrid. Este evento anual, reconocido como una de las competiciones más originales del calendario madrileño, espera reunir a miles de participantes que vistieron trajes de Papá Noel y Elfos para recorrer las calles del centro de la capital.

Logística y recorrido de la competencia

La salida oficial está programada para las 10:00 horas en el Paseo de Recoletos, punto que también funcionará como la línea de meta. Los corredores y caminantes afrontarán un trayecto urbano de aproximadamente cinco kilómetros, una distancia diseñada para ser accesible a familias, amigos y principiantes en el running sin exigir alta velocidad competitiva.

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Precios, equipamiento y requisitos de inscripción

El costo de la participación es de 16,95 euros por persona, pero existen descuentos para grupos familiares. Las familias de tres integrantes pagan 14,95 euros por persona, mientras que los grupos de cuatro o más participantes disfrutan de una tarifa de 13,95 euros por cabeza. La inscripción incluye un traje completo de Papá Noel para adultos y atuendos de Elfos para menores de 12 años, además de dorsal con chip de cronometraje y diploma acreditativo.

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Impacto social y apoyo a Cruz Roja

El compromiso solidario de la prueba se mantiene vigente en esta edición mediante una donación directa a Cruz Roja. Se destinará un euro de cada inscripción al proyecto Primera Infancia, el cual brinda apoyo a familias en situación de vulnerabilidad social que cuentan con niños y niñas de entre 0 y 6 años de edad.

Limitación de plazas y cierre de registro

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 16 de diciembre o hasta agotar la disponibilidad de 11.000 dorsales. La gestión de registros y el tratamiento de datos personales corresponden a Sport Life Ibérica S.A.U., con domicilio social en calle Nestares 20, 28045 Madrid, bajo la responsabilidad de la organización del evento deportivo.

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