XTB Unveils '11 Ideal de la Bolsa Española' with Dividend, Stability, and AI

Analysts from XTB, a leading financial services provider, have selected 26 Spanish companies for their '11 Ideal de la Bolsa Española' based on their dividend yield, stability, and exposure to AI. The selected companies include Enagás, Neinor, Viscofan, Atresmedia, Iberdrola, and Inditex.

La Selección español de fútbol ya tiene a los 26 elegidos para disputar el Mundial, y en un símil futbolístico, los analistas de XTB desvelan los valores que conforman su '11 ideal de la Bolsa española' mediante una combinación de dividendo, estabilidad y IA.

En una jornada donde la convocatoria de la Selección española de fútbol para disputar el próximo Mundial acapara un gran número de titulares, los analistas de XTB confeccionan una selección clasificada por su componente más ofensivo o defensivo. Un clásico de un 4-4-2 con un perfil muy diferenciado de cada valor en función de qué posición ocupa en este esquema virtual.

El resultado final, explica XTB, 'agrupa empresas con alta rentabilidad por dividendo, estabilidad de ingresos o exposición a la IA'. Dado su capacidad para aguantar los temporales del mercado, la elegimos como portera', señalan los analistas de XTB después de argumentar que 'como gestora de la infraestructura gasística y dado su carácter regulatorio, Enagás tiene una alta visibilidad y estabilidad de ingresos'.

Estas características 'le permiten hacer frente a los vaivenes de la economía, además tener una remuneración al accionista bien definida, con una rentabilidad por dividendo estimada para este año cercana al 6%. El dividendo es una de las mejores defensas en Bolsa en periodos poco propicios. XTB resalta por ello que 'en la línea defensiva, Neinor actúa de forma contundente gracias a un programa de retribución al accionista verdaderamente atractivo.

La promotora inmobiliaria planea repartir cerca de 500 millones de euros a lo largo de los próximos dos años, y ofrece una extraordinaria potencial rentabilidad por dividendo del 9,4% para lo que queda de 2026. Viscofan, líder indiscutible en envolturas cárnicas, un sector defensivo y estable, con alrededor de un 20% de cuota de mercado, se coloca como uno de los valores defensivos de la Bolsa española.

La compañía tiene capacidad de transmisión de precios, protegiéndole de los repuntes inflacionarios y permitiendo que sus márgenes no sufran grandes impactos. Su actual rentabilidad por dividendo asciende al 5,5%. Dividendo y perfil defensivo se combinan igualmente en Atresmedia. Los analistas de XTB ponen de relieve que 'es líder indiscutible de la televisión española, liderando tanto en tiempo de visualización total como en horario prime time'.

Gracias a este liderazgo, 'le hace tener una gran capacidad de captación publicitaria dentro de la prensa tradicional, que sigue siendo muy importante para llegar a muchos segmentos de la población'. A su favor juega también que 'su rentabilidad por dividendo ronda el 7%, lo que supone un extra para el accionista'. La defensa de cuatro en el once ideal de valores se completa con Iberdrola.

XTB considera que 'es una de las empresas mejor posicionadas de la Bolsa española para enfrentarse a los vaivenes del mercado', puesto que 'la compañía cuenta con una gran diversificación tanto geográfica como de generación de energía'. Esta diversificación, añade, 'le hace resiliente a la debilidad que un mercado particular pueda sufrir o a inclemencias climáticas que no permitan a una fuente de energía actuar al 100% de su potencial'.

Otro elemento a destacar es que Iberdrola 'gestiona tanto la generación de energía como la comercialización, lo que le convierte en un operador sólidamente integrado y capaz de controlar la cadena de suministro'. El gigante textil es uno de los seleccionados para dirigir el once ideal de valores. XTB deja claro que 'es una de las mejores empresas de la Bolsa española'. Prueba de ello es que 'cuenta con márgenes del 20% y presencia a nivel mundial'.

Sin embargo, esta presencia es escasa en algunas geografías y se centran en su buque insignia: Zara. Pero el resto de marcas también tienen un gran potencial, con emblemas como Bershka con un retorno sobre el capital empleado del 50%, superior a la de la propia Zara.

XTB añade a esta valoración que 'su caja neta de casi 11.000 millones de euros', por lo que concluye que 'nos parece que le otorga ese atractivo binomio rentabilidad-riesgo, perfecto para preservar el medio campo'





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XTB Financial Services Provider 11 Ideal De La Bolsa Española Dividend Yield Stability Exposure To AI Enagás Neinor Viscofan Atresmedia Iberdrola Inditex

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