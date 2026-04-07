Xoople, el 'Google Earth español', cierra ronda de financiación de 130 millones de dólares y aspira a ser unicornio

La start-up española Xoople, conocida como el 'Google Earth español', asegura una ronda de financiación Serie B de 130 millones de dólares. Con esta inversión, la compañía planea impulsar su constelación de satélites y expandir sus capacidades de análisis de datos espaciales, consolidando su posición en el mercado y aspirando a alcanzar una valoración de unicornio.

Xoople , conocida en el sector como el ‘Google Earth español’, vuelve a recibir el apoyo de la comunidad financiera para sus proyectos espaciales. La start-up ha concluido una ronda de financiación Serie B por 130 millones de dólares (aproximadamente 112,5 millones de euros), liderada por Nazca Capital.

Otros inversionistas que participaron en la transacción son MCH Private Equity, CDTI, una entidad pública dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de España, Buenavista Equity Partners y Endeavor Catalyst, según ha informado Techcrunch y confirmado este medio. Con esta suma, se posiciona como una de las mayores rondas de financiación del año en el mercado español, consolidando su relevancia en el sector tecnológico y aeroespacial. La inyección de capital permitirá a Xoople acelerar sus planes de expansión, fortalecer su infraestructura tecnológica y continuar desarrollando innovaciones disruptivas en el ámbito del análisis de datos espaciales.\A principios de marzo, en este mismo sector espacial, la empresa alicantina PLD Space, creadora de los cohetes Miura, finalizó una ronda de financiación Serie C por 180 millones de euros, liderada por Mitsubishi Electric, y con la participación también del CDTI y Nazca Capital, lo que demuestra la creciente atracción que el sector espacial ejerce sobre los inversores. Con la nueva transacción, Xoople se perfila como candidata a convertirse en uno de los próximos unicornios españoles, alcanzando una valoración de 1.000 millones de euros. Xoople está trabajando en el desarrollo de una constelación de satélites con el objetivo de recopilar datos precisos y detallados para alimentar modelos de aprendizaje profundo. Fundada en 2019, la start-up ha dedicado los últimos siete años a perfeccionar su plataforma tecnológica, aprovechando los datos obtenidos por naves espaciales gubernamentales y integrándola con proveedores de servicios en la nube. La empresa ha recibido un considerable respaldo inversor en los últimos años, lo que refleja la confianza en su modelo de negocio y su potencial de crecimiento. En julio de 2025, Xoople anunció una ampliación de su base de capital, con la captación de 22 millones de euros, llegando a un total de 137 millones en financiación. Semanas antes, la start-up había anunciado una nueva ronda de inversión, que elevó la financiación total a 115 millones de euros, con el apoyo de AXIS, la gestora de capital riesgo del Instituto de Crédito Oficial (ICO), y el CDTI. En abril, el CDTI Innovación comunicó un compromiso de 16,74 millones de euros en Xoople. En ese momento, entre los accionistas se encontraban Space Eye, ESRI International, GED Conexo y BM Invest Space. La empresa declaró que los fondos recaudados se destinarían a impulsar la innovación en nuevos productos y servicios.\Recientemente, Xoople ha establecido un acuerdo con L3Harris Technologies, una compañía estadounidense de defensa y aeroespacial, para comenzar la construcción de sensores para sus naves espaciales. Estos sensores están diseñados para obtener un flujo de datos que superará en dos órdenes de magnitud a los sistemas de monitoreo actuales, lo que permitirá una capacidad de análisis y procesamiento de información sin precedentes. Este avance tecnológico fortalecerá la posición de Xoople en el mercado y le permitirá ofrecer soluciones más avanzadas a sus clientes. La colaboración con L3Harris Technologies representa un paso estratégico para la compañía, que busca expandir sus capacidades y consolidar su liderazgo en el sector espacial. La confianza de los inversores y las colaboraciones estratégicas como esta, consolidan la posición de Xoople y la acercan a sus objetivos de crecimiento y desarrollo tecnológico, contribuyendo al avance de la innovación en España





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