Xoel López y su Oniria Popular: Un Viaje Sonoro por los Campos de Castilla

El nuevo disco de Xoel López, 'Oniria popular', nace de sus viajes entre Galicia y Madrid, inspirado en los paisajes castellanos y explorando temas como el paso del tiempo, la batalla personal y la búsqueda de la autenticidad.

El acto de viajar, ya sea en coche o en tren, a través de las extensas llanuras castellanas, estimula la reflexión y la creatividad. Estos paisajes, que inspiraron el famoso poemario de Antonio Machado hace un siglo, han sido la fuente de inspiración para el nuevo álbum de Xoel López , un artista originario de A Coruña, nacido en 1977, y que con este trabajo suma diecisiete discos a su trayectoria.

El álbum, titulado Oniria popular, surgió de manera espontánea, como un amor genuino, según explica el propio López, durante sus frecuentes viajes entre Galicia y Madrid. Significativamente, el disco se abre y se cierra con dos versiones de una canción llamada 'Campos de Castilla para siempre'.

López, una figura clave del pop independiente que hasta 2008 firmaba sus trabajos bajo el nombre de Deluxe, vuelve a demostrar su sensibilidad, talento y elegancia en este nuevo proyecto, que ha sido producido por él mismo en colaboración con Adrián Seijas. Este álbum es una mezcla natural de las influencias que ha absorbido a lo largo de más de veinte años de carrera, caracterizado por un detallismo exquisito en los arreglos.

A sus 48 años, el artista aborda en sus letras temas propios de una etapa de la vida marcada por la conciencia del paso del tiempo y la necesidad de hacer un balance del camino recorrido.

'La batalla', considerada la mejor canción del disco, es una banda sonora épica para esos momentos en los que la vida se vuelve difícil, cuando la presión es abrumadora, cuando todo parece conspirar en contra, pero aún así es necesario perseverar. El lenguaje bélico resurge en 'Sombras chinas', donde se expresa: “Y todas mis batallas fueron una gran batalla, una única y gran batalla, que perdí para poder ganar”.

En esta canción, escrita tras un período de depresión, López rompe simbólicamente con sus referentes artísticos –Bob Dylan, Violeta Parra, Serrat, Janis Joplin, Bowie…– para encontrarse a sí mismo y definir su propia identidad.

'Mundo flotante', con su ritmo marcado, refuerza la sensación de viaje y ofrece una crítica a un mundo contemporáneo dominado por la artificialidad y la superficialidad. López también se rebela, en sintonía con el espíritu de los tiempos, contra el amor romántico idealizado en 'Cupido'.

“No se trata de renunciar al amor, sino de vivirlo sin idealizarlo”, aclara el artista. En contraste, 'Tronco y raíz' es una celebración de la amistad duradera.

'Crujidos y fantasmas', escrita tras mudarse a una nueva casa y antes de adaptarse a sus ruidos desconocidos, es un claro ejemplo de esa fusión de influencias que caracteriza su obra. El propio López reconoce ecos de El Último de la Fila, pero también se perciben, quizás de manera inconsciente, influencias de The Cure o The Smiths.

'Monstruo final', la canción más luminosa y bailable del disco, nos anima a afrontar los desafíos con optimismo, a superar la última pantalla del videojuego, a dar el salto definitivo hacia aquello que estamos a punto de lograr. La delicada 'Oniria', construida sobre arpegios de piano, envuelta en cuerdas y con un pulso rítmico sutil, es una canción de amor que se despliega lentamente hasta crear un mundo ideal para “dos almas blancas” que fluyen “por un mismo río”, antes de desvanecerse gradualmente.

A partir de ahora y durante todo el verano, se tendrán numerosas oportunidades de disfrutar de estas nuevas canciones en directo en diversos festivales





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