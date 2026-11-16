XIV Premios Menina: María Iglesias recibe mención especial por igualdad

María Iglesias de elDiario.es Andalucía obtiene la mención especial de los Premios Menina 2024, entregados por el Ministerio de Igualdad en Sevilla.

La articulista de elDiario.es Andalucía, María Iglesias, ha sido distinguida con la mención especial de los XIV Reconocimientos Menina. Este galardón, convocado por la Delegación del Gobierno en Andalucía, reconoce su trayectoria periodística y literaria, así como su compromiso con la defensa de los derechos humanos.

La entrega del premio está programada para el próximo 23 de noviembre en un acto organizado por el Ministerio de Igualdad. La ceremonia se enmarca en la celebración de los galardones anuales que se otorgan alrededor del 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

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Mecanismo y alcance de los galardones Menina

Los Reconocimientos Menina distinguen a personas, proyectos e instituciones andaluzas que han destacado durante el año en la lucha contra la violencia machista. La iniciativa busca visibilizar el trabajo de quienes promueven una sociedad más justa e igualitaria en la comunidad autónoma.

María Iglesias es especializada en política internacional, migraciones y derechos humanos. Su labor se caracteriza por el periodismo de investigación, la reivindicación social y la visibilización de las desigualdades, aportando una perspectiva crítica y comprometida.

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Posición institucional y reconocimiento al periodismo

Mabel Mayo, delegada del Gobierno en Andalucía, ha destacado la contribución de Iglesias a la construcción de una sociedad libre de violencia y discriminación. La funcionaria ha señalado que reconocer a la periodista pone en valor el papel del periodismo comprometido a la hora de dar voz a las mujeres.

La responsable gubernamental ha felicitado a todas las personas y entidades distinguidas por su compromiso, implicación y dedicación. Mayo también ha defendido la necesidad de una respuesta estructural, contundente y coordinada frente a la violencia de género con recursos para la atención y protección.

Impacto en las ocho provincias andaluzas

Además de la mención especial a María Iglesias, los premios distinguirán a otros actores en las ocho provincias andaluzas. En Almería, Déborah Díaz-Jiménez Triviño recibirá el reconocimiento por su trabajo como fiscal especializada en delitos de trata de personas y extranjería.

La provincia de Cádiz reconocerá a la Asociación Hogar Betania. En Córdoba, el galardón irá para el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, Ramón María Clemente, y el teniente coronel jefe de Operaciones, Emilio Muñoz.

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Granada distinguirá a la psicóloga forense y feminista María Escudero Sánchez. Huelva premiará la muestra de cine realizado por mujeres Wofest. Jaén reconocerá al Ayuntamiento de Martos y Málaga a Dolores Fernández Gutiérrez, referente en la defensa de la igualdad.

Sevilla premiará a la periodista Mercedes de Pablos Candón, primera mujer en dirigir una emisora de radio en España. La ceremonia, presentada por Mariló Rico, se celebrará en la Sala Antonio Machado de la sede de la Fundación Cajasol.

Los galardones consisten en una escultura inspirada en las Meninas de Velázquez y elaborada por internas de centros penitenciarios. Durante la ceremonia también se entregarán ocho diplomas honoríficos a personas y entidades de las distintas provincias.

Entre los destinatarios de los diplomas figuran los Equipos Mujer-Menor (Emume) de la Guardia Civil. También recibirán reconocimiento la asociación Jaén Acoge y la Asociación de Mujeres La Yedra, junto a profesionales de las fuerzas de seguridad y representantes de otras instituciones.