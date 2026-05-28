Xiaomi presenta una cascada de dispositivos, entre los que destacan sus nuevos móviles de gama alta

La marca china ha presentado una amplia variedad de dispositivos, destacando sus nuevos móviles de gama alta. Su objetivo es democratizar la tecnología y crear un ecosistema inteligente, fluido e interconectado.
La marca china ha presentado toda una cascada de dispositivos, entre los que destacan sus nuevos móviles de gama alta . Porque el gigante asiático no es solo un fabricante de teléfonos; es una empresa cuya filosofía central busca democratizar la tecnología , conectando todos los aspectos dela vida diaria bajo su estrategia global 'Human × Car × Home' (Humano × Coche × Hogar).
El objetivo es claro: crear un ecosistema inteligente, fluido e interconectado donde el usuario sea el centro de una experiencia inmersiva. En su último evento, la marca ha presentado su nueva gama de 'smartphones', la del; pero junto a ellos también ha desplegado 'wearables', electrodomésticos y televisores. Por supuesto, en los laboratorios de ABC no hemos tenido tiempo de testarlo todo. Pero sí que hemos probado, durante una semana, el nuevo 17T y el reloj inteligente.
A continuación, desgranamos nuestra experiencia, con sus luces, y sus sombras, y todo lo demás que la marca ha presentado para este 2026
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