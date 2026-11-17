Xiaomi presenta el 18 Pro con pantalla trasera multifunción, chip Snapdragon de 2nm y cámara dual Leica de 200MP para el mercado premium internacional.

La compañía tecnológica Xiaomi ha presentado en París los nuevos modelos Xiaomi 18 Pro y Xiaomi 18 Pro Max, dispositivos que marcan un cambio significativo en la estrategia premium de la marca. Por primera vez, la familia Pro de Xiaomi llega a los mercados internacionales, incluyendo España, tras haberse limitado anteriormente a China con las generaciones 17 Pro.

Innovación con pantalla trasera multifunción

El elemento distintivo principal de estos terminales es la integración de una pantalla trasera de 2,7 pulgadas en el modelo Pro y de 2,9 pulgadas en el Pro Max. Esta superficie, construida con tecnología M11 LTPO, permite a los usuarios consultar notificaciones, gestionar llamadas, ver el clima y controlar la reproducción multimedia sin necesidad de activar la pantalla principal frontal. Esta funcionalidad transforma la parte posterior del dispositivo en un centro de control secundario inteligente.

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Esta innovación también redefine la experiencia fotográfica al habilitar el uso de las cámaras principales para capturar selfies con una calidad superior. Además, la pantalla trasera facilita la traducción en tiempo real mediante la función AI Interpreter, que soporta 29 idiomas y permite a los interlocutores leer las traducciones en lados opuestos del teléfono. También soporta más de 50 miniaplicaciones preinstaladas y herramientas GenAI Apps para crear utilidades personalizadas mediante lenguaje natural.

Especificaciones técnicas y procesadores de vanguardia

En el ámbito del rendimiento, los nuevos Xiaomi 18 Pro y Xiaomi 18 Pro Max incorporan procesadores Snapdragon fabricados en un proceso de 2 nanómetros. Esta arquitectura de última generación busca optimizar la eficiencia energética y potenciar la capacidad de procesamiento de datos complejos. La batería de silicio-carbono ofrece una capacidad máxima de hasta 7.050 mAh, asegurando una autonomía prolongada para usuarios exigentes que dependen constantemente de la conectividad y la inteligencia artificial.

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La experiencia visual se ve potenciada por paneles AMOLED LTPO personalizados con resolución de 2.436 x 1.120 píxeles en el Pro y 2.624 x 1.208 píxeles en el Pro Max. Ambos dispositivos alcanzan un brillo máximo de hasta 4.000 nits en determinadas condiciones y cuentan con una tasa de refresco adaptativa entre 1 y 120 Hz. La tecnología HyperRGB 2.0 utiliza subpíxeles completos para mejorar la nitidez, mientras que los nuevos materiales emisores verdes aumentan un 20% su eficiencia luminosa.

Diferencias entre modelos y acabado premium

Aunque comparten gran parte de la tecnología interna, los modelos están diseñados para perfiles de usuario distintos. El Xiaomi 18 Pro apuesta por un formato compacto con una pantalla de 6,4 pulgadas y una anchura de 72 milímetros, ideal para usuarios que priorizan la ergonomía. En contraste, el Xiaomi 18 Pro Max ofrece una pantalla de 6,9 pulgadas, proporcionando una superficie mayor para juegos, consumo de vídeo multitarea y productividad.

El diseño exterior incluye marcos delanteros simétricos de apenas 0,99 milímetros de grosor. La resistencia y durabilidad están garantizadas por el uso de Xiaomi Shield Glass 3.0 y las certificaciones de TÜV Rheinland para reducir la fatiga visual. Este acabado robusto protege los componentes internos más avanzados, incluyendo el complejo módulo fotográfico que se integra bajo una misma superficie de cristal junto a la pantalla trasera.

Sistema fotográfico con hito de Leica

La sección fotográfica destaca como el gran salto cualitativo de esta generación, celebrando el quinto aniversario de la co-creación entre Xiaomi y Leica. El sistema utiliza una configuración poco habitual que combina dos sensores de 200 megapíxeles y un sensor ultra gran angular de 50 megapíxeles. Esta configuración de triple cámara busca ofrecer versatilidad y detalle excepcional en diversas condiciones de luz.

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La presencia de dos sensores de alta resolución permite capturar imágenes con un nivel de detalle sin precedentes en la gama de consumidores, posicionando a Xiaomi firmemente en el terreno competitivo de Apple y Samsung. El enfoque en la calidad de imagen, sumado a la innovación en pantallas, refuerza el intento de la marca por consolidar su presencia en el segmento de alta gama internacional con argumentos tecnológicos sólidos y diferenciadores.