Xiaomi presenta el 18 Pro Max en París con cámaras Leica de 200MP y pantalla trasera inteligente con GenAI. Precio desde 1.599,99 euros para este innovador dispositivo.

Xiaomi ha elegido la capital francesa para llevar a cabo las primeras pruebas a campo abierto del Xiaomi 18 Pro Max antes de su lanzamiento global oficial. El recorrido fotográfico por el centro de París, iniciando en la histórica Place des Victoires y finalizando en los emblemáticos jardines del Palais-Royal, sirve para validar las capacidades tecnológicas del nuevo terminal. La firma integra de forma prominente su sistema de fotografía Leica en la gama alta, un elemento distintivo que acompaña la experiencia de usuario desde el primer momento.

El dispositivo se distingue inmediatamente por su configuración de doble pantalla, una innovación que redefine la interacción con el teléfono móvil. El Xiaomi 18 Pro Max cuenta con una pantalla principal de 6,9 pulgadas y una pantalla trasera de 2,9 pulgadas, mientras que la variante Xiaomi 18 Pro ofrece tamaños de 6,4 pulgadas y 2,7 pulgadas respectivamente. Ambas versiones integran las cámaras y la pantalla trasera bajo un cristal continuo con marcos frontales ultracompactos de apenas 0,99 milímetros.

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La arquitectura fotográfica del Xiaomi 18 Pro Series está respaldada por una sensor principal y un teleobjetivo de 200 megapíxeles cada uno, complementados por un sensor ultra gran angular de 50MP. El teleobjetivo de 75 mm permite capturar retratos detallados desde cierta distancia o cerrar encuadres arquitectónicos con precisión, mientras que el enfoque mínimo de 12 centímetros facilita la exploración de texturas y pequeños objetos. Este sistema ofrece 3,2 aumentos ópticos, garantizando una calidad de imagen superior en condiciones de luz variadas.

La Revolución de la Pantalla Trasera con GenAI

La pantalla secundaria de 2,9 pulgadas en el Xiaomi 18 Pro Max no es solo un espejo para selfies, sino un panel interactivo impulsado por inteligencia artificial. Los usuarios pueden utilizar la función GenAI Apps para describir una idea y convertirla instantáneamente en una pequeña aplicación sin necesidad de escribir una sola línea de código. Esta herramienta genera una primera versión editable que se puede perfeccionar mediante instrucciones de texto, permitiendo crear desde un marcador de puntuación hasta una cuenta regresiva personalizada.

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Además de la creación de apps, la pantalla trasera soporta más de cincuenta aplicaciones prediseñadas con interacciones táctiles y controles por movimiento, como agitar el dispositivo. La función Pin to Back Display permite fijar en la parte trasera información crítica extraída de la pantalla principal, como una captura de pantalla, un texto seleccionado o una imagen. Esta capacidad facilita compartir datos con terceros sin necesidad de girar el teléfono, optimizando la interacción social y la conveniencia.

El modo intérprete integrado en la pantalla trasera permite mantener conversaciones cara a cara en tiempo real, mostrando la traducción en la superficie visible para cada interlocutor. Esta función es compatible con 29 idiomas y ofrece traducción sin conexión para una selección de ellos, eliminando la barrera del idioma en viajes o reuniones internacionales. La pantalla también visualiza notificaciones, actividades en curso, indicaciones de navegación y estados de reproducción de música, evitando la necesidad de interrumpir la interacción visual con la pantalla frontal.

El Xiaomi 18 Pro y el Xiaomi 18 Pro Max se ofrecen con 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno, garantizando un rendimiento fluido para multitarea y gestión de archivos pesados. El precio de lanzamiento establece el Xiaomi 18 Pro en 1.399,99 euros y el Xiaomi 18 Pro Max en 1.599,99 euros. Esta inversión en tecnología dual y fotografía avanzada posiciona al Xiaomi 18 Pro Max como un referente en innovación para usuarios que buscan funcionalidades exclusivas y versatilidad en un solo dispositivo.