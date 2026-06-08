Xi Jinping visita Corea del Norte en un esfuerzo por reafirmar la influencia china ante el acercamiento entre Pyongyang y Moscú

El presidente chino Xi Jinping realizó una visita histórica a Corea del Norte los días 8 y 9 de junio, la primera en casi siete años, en un momento de creciente alianza entre Pyongyang y Moscú. Esta visita busca reafirmar la influencia china sobre su vecino estratégico, un socio impredecible pero indispensable para la estabilidad fronteriza de Pekín, mientras China observa con preocupación la cooperación militar norcoreana con Rusia en Ucrania.

El presidente chino Xi Jinping realizó una visita histórica a Corea del Norte los días 8 y 9 de junio, la primera en casi siete años, tras una invitación del líder norcoreano Kim Jong-un.

Este encuentro se produce semanas después de que Xi recibiera en Beijing a los presidentes de Estados Unidos y Rusia, Donald Trump y Vladimir Putin, actores clave en la política exterior de Pyongyang. China, principal socio económico y político de Corea del Norte, comparte con este país un tratado de defensa mutua, el único que mantiene Pekín con otro estado, y una frontera de 1.400 kilómetros.

La visita tiene un evidente valor propagandístico para Kim Jong-un, quien busca reforzar la posición internacional de su país tras resistir la pandemia y alinearse con Rusia en la guerra de Ucrania. Sin embargo, Xi observa con cautela la creciente aproximación entre Kim y Putin.

Para China, Corea del Norte es un vecino que no puede controlar ni perder, describiendo su relación como una amistad forjada en sangre por la intervención china en la Guerra de Corea hace más de setenta años. Pekín busca reafirmar su influencia sobre un socio estratégicamente indispensable pero impredecible, necesitando estabilidad en su frontera sureste sin verse arrastrado por las crisis nucleares norcoreanas. Se especula que Xi podría intentar posicionar a Beijing como mediador entre Pyongyang y Washington.

Fuentes diplomáticas occidentales señalan que China ve con preocupación el fortalecimiento de los vínculos entre Rusia y Corea del Norte, especialmente tras el pacto de defensa mutua firmado por Putin en 2024. Este acercamiento incluye el envío de soldados norcoreanos a Ucrania y el intercambio de municiones por petróleo, lo que ha alarmado a Estados Unidos y aliados.

La conmemoración discreta del 75 aniversario de relaciones diplomáticas en octubre de 2024, con la ausencia del embajador chino en celebraciones norcoreanas, evidencia un enfriamiento sutil. La visita de Xi busca asegurar los intereses chinos en medio de la rápida convergencia entre Moscú y Pyongyang, reafirmando la capacidad de Pekín para influir en Kim Jong-un





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