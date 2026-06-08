Xi Jinping recibe una bienvenida llena de pompa en su visita a Corea del Norte

El líder chino Xi Jinping llegó a Corea del Norte este lunes para su primera visita a la nación aislada en siete años. La visita es el primer viaje al extranjero de Xi este año y se produce apenas unas semanas después de que recibiera por separado al líder ruso Vladimir Putin y al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la capital china.

El líder chino Xi Jinping recibió una bienvenida llena de pompa al llegar a Corea del Norte este lunes para su primera visita a la nación aislada en siete años.

El líder norcoreano Kim Jong Un y la primera dama Ri Sol Ju recibieron a Xi en el aeropuerto de Pyongyang, con imágenes oficiales mostrando a la pareja aplaudiendo mientras aterrizaba el avión de Xi, dando inicio a su visita de Estado de dos días. Xi y su esposa Peng Liyuan fueron 'calurosamente' recibidos por Kim y recibieron ramos de flores de niños norcoreanos, informó la emisora estatal china CCTV.

En una ceremonia de bienvenida en la Plaza Kim Il Sung, una escolta de caballería montada se alineó para recibir a los invitados, mientras multitudes cuidadosamente coreografiadas agitaban flores y banderas bajo enormes retratos de Xi y Kim instalados sobre la plaza, según mostraron imágenes de los medios estatales. Xi Jinping, fotografiado el 20 de mayo de 2026 en Beijing, China.

El líder de China, Xi Jinping, realizará un viaje poco habitual a Corea del Norte Tras una salva de 21 cañonazos, los dos líderes pasaron revista a la guardia de honor, cuyos miembros gritaron en coreano: 'Deseamos al camarada Xi Jinping buena salud', según CCTV. La visita es el primer viaje al extranjero de Xi este año y se produce apenas unas semanas después de que recibiera por separado al líder ruso Vladimir Putin y al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la capital china.

El momento favorece los esfuerzos de Beijing por presentar a China como un mediador global versátil en un momento de intensa agitación geopolítica. El viaje es también una oportunidad para que Xi reafirme los estrechos y antiguos lazos de su país con Pyongyang, un gesto claro de Beijing que, incluso cuando Kim y Putin han fortalecido sus relaciones en los últimos años, China sigue siendo el sostén económico más importante y el socio diplomático más crucial de Corea del Norte.

En una carta habitual dirigida a los medios norcoreanos antes del viaje, Xi escribió que 'no importa cómo cambien los tiempos o cómo evolucione la situación internacional, la amistad tradicional entre China y Corea del Norte sigue siendo irrompible, perdurable y constantemente irradia vitalidad'. Las banderas nacionales de Corea del Norte y China se exhiben en una calle antes de la visita del líder chino Xi Jinping a Pyongyang el 8 de junio de 2026.

Para Corea del Norte, la visita de Xi marca otro capítulo en su prolongado acto de equilibrio entre Rusia y China, mientras busca beneficios militares y económicos de ambos, evitando una dependencia excesiva de cualquiera de los dos. Un día antes de la llegada de Xi, los medios estatales norcoreanos informaron que Kim inspeccionó una importante empresa de municiones, donde recibió información sobre la 'ampliación de la capacidad para producir diversos misiles balísticos y de crucero'.

Según la agencia estatal de noticias KCNA, el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, inspecciona la nueva fábrica de producción de materiales nucleares, el 3 de junio. Kim Jong Un inspecciona una nueva planta nuclear y planea un aumento 'exponencial' en la producción de armas La semana pasada, Kim visitó una nueva planta que fabrica material nuclear apto para armas, afirmando que Pyongyang planea 'reforzar las fuerzas nucleares de nuestro Estado a un ritmo exponencial', según informaron los medios estatales.

No está claro en qué medida el programa ilegal de armas nucleares de Corea del Norte formará parte de las conversaciones entre los dos autócratas. Se considera ampliamente que Beijing es cauteloso respecto a ese programa, que tradicionalmente ha incrementado la atención estadounidense en la región y representa riesgos de inestabilidad que podrían afectar a China, que comparte frontera con Corea del Norte.

Pero el liderazgo chino también considera a Pyongyang como parte de un nexo más amplio de actores alineados con Beijing que actúan como contrapeso al poder estadounidense. Los medios estatales chinos enmarcaron el viaje como una oportunidad para 'diseñar un nuevo plan para el desarrollo de las relaciones entre los dos partidos y los dos países' y 'contribuir de manera novedosa a la paz, la estabilidad y la prosperidad regionales'.

Reequilibrando lazos Los viajes a Corea del Norte por parte de líderes extranjeros son raros. Xi la visitó por última vez en 2019, mientras que Putin hizo un viaje en 2024, cuando Moscú y Pyongyang celebraron el fortalecimiento de sus lazos militares al firmar un tratado de defensa mutua. Los lazos entre Beijing y Pyongyang se han enfriado notablemente en los últimos años.

Los cierres fronterizos durante la pandemia de covid dificultaron el intercambio entre ambas partes y, posteriormente, Pyongyang se acercó más a Moscú, desplegando lo que se cree que son miles de soldados para ayudar a Rusia en su guerra contra Ucrani





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